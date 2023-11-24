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Gündem Gazze’de insani ara başladı
Gündem

Gazze’de insani ara başladı

Yeniakit Publisher
2023-11-24 11:14:00 -
Gazze’de insani ara başladı

İsrail ile Hamas arasında varılan anlaşma kapsamında Gazze Şeridi’nde 4 günlük insani ara başladı.

Katar’ın arabuluculuğu sonucu İsrail ile Hamas arasında varılan 4 günlük insani ara, yerel saatle 07.00’de yürürlüğe girdi. Anlaşma kapsamında İsrail hapishanelerindeki 4 gün boyunca toplam 150 Filistinli ile Gazze’deki 50 İsrailli esir takas edilecek. Gazze’den kadın ve çocuklardan oluşan 13 kişilik ilk İsrailli esir grubu, bugün saat 16.00’da serbest bırakılacak. Uluslararası Kızılhaç Komitesi, İsrailli esirlere Refah Sınır Kapısı'na kadar eşlik edecek ve esirleri İsrail ordusuna teslim edecek. Esirler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Tel Aviv'deki hastanelere götürülecek. İsrail ise ilk etapta 39 Filistinliyi serbest bırakacak.

İnsani ara kapsamında Gazze’ye yakıt dahil insani yardım taşıyan yüzlerce tır da giriş yapacak.

Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, Gazze’nin güneyindeki saldırılar tüm gün, kuzeyinde ise yerel saatle 10.00-16.00 arasında durdurulacak.

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