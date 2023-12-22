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Gündem Gazze'de hayatta kalanlar açlık kriziyle karşı karşıya!
Gündem

Gazze'de hayatta kalanlar açlık kriziyle karşı karşıya!

Yeniakit Publisher
2023-12-22 20:27:00 -
Gazze'de hayatta kalanlar açlık kriziyle karşı karşıya!

Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda 20 bini aşkın Filistinli şehit oldu.

50 binin üzerinde yaralı ve yerlerinden edilen yüz binler ise açlıkla mücadele ediyor.

Gazze'de nüfusun %93'ünün açlık kriziyle karşı karşıya kaldığı belirtildi

Refah sınır kapısında binlerce yardım tırı keyfi bir şekilde bekletilirken, 57 Müslüman ülke tarafından gönderilen yardımların İsrail'in izin verdiği kadarlık kısmı Gazze'ye ulaşıyor.

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