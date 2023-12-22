Gazze'de hayatta kalanlar açlık kriziyle karşı karşıya!
Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda 20 bini aşkın Filistinli şehit oldu.
50 binin üzerinde yaralı ve yerlerinden edilen yüz binler ise açlıkla mücadele ediyor.
Gazze'de nüfusun %93'ünün açlık kriziyle karşı karşıya kaldığı belirtildi
Refah sınır kapısında binlerce yardım tırı keyfi bir şekilde bekletilirken, 57 Müslüman ülke tarafından gönderilen yardımların İsrail'in izin verdiği kadarlık kısmı Gazze'ye ulaşıyor.
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