Gazze'de havadan bırakılan yardımlar 5 kişinin ölümüne sebep oldu!
Gazze'de havadan bırakılan yardım sandıklarının bazılarının paraşütü açılmayınca sivillerin üzerine düştü. Yaşanan kazada yardım bekleyen en az 5 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanını 154 gündür aralıksız sürdürüyor.
Gazze Şeridi’nde yaşanan insani kriz tehlikeli boyutlarda seyrederken, yardımlar bölgeye karayolundan ulaştırılamayınca havadan indirilmeye başlandı.
En az 5 kişi hayatını kaybetti, 11 de yaralı var!
Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Al-Shati Mülteci Kampı'nda ise bugün havadan yardım sırasında bir kaza meydana geldi. Paraşütü açılmayan yardım paketinin sivillerin üzerine düşmesi sonucu en az 5 Filistinli hayatını kaybetti.
Yaralanan 11 Filistinli de, Şifa ve Kamal Adwan hastanelerinde tedavi altına alındı.
Aktüel
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