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Gündem Gazze'de havadan bırakılan yardımlar 5 kişinin ölümüne sebep oldu!
Gündem

Gazze'de havadan bırakılan yardımlar 5 kişinin ölümüne sebep oldu!

Yeniakit Publisher
2024-03-08 19:13:00 - 2024-03-08 19:18:58

Gazze'de havadan bırakılan yardım sandıklarının bazılarının paraşütü açılmayınca sivillerin üzerine düştü. Yaşanan kazada yardım bekleyen en az 5 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanını 154 gündür aralıksız sürdürüyor.

Gazze Şeridi’nde yaşanan insani kriz tehlikeli boyutlarda seyrederken, yardımlar bölgeye karayolundan ulaştırılamayınca havadan indirilmeye başlandı.

En az 5 kişi hayatını kaybetti, 11 de yaralı var!

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Al-Shati Mülteci Kampı'nda ise bugün havadan yardım sırasında bir kaza meydana geldi. Paraşütü açılmayan yardım paketinin sivillerin üzerine düşmesi sonucu en az 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Yaralanan 11 Filistinli de, Şifa ve Kamal Adwan hastanelerinde tedavi altına alındı.

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