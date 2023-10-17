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Dünya Gazze'de hastane katliamı: En az 500 ölü! DSÖ'den İsrail saldırısına 'kınama'
Dünya

Gazze'de hastane katliamı: En az 500 ölü! DSÖ'den İsrail saldırısına 'kınama'

Yeniakit Publisher
2023-10-17 22:11:00 -
Gazze'de hastane katliamı: En az 500 ölü! DSÖ'den İsrail saldırısına 'kınama'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Gazze'nin kuzeyindeki El Ahli Arap Hastanesi'ne düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz” dedi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Baptist Hastanesi'ne (Al Ahli Arab Hastanesi) düzenlendiği ve en az 500 kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kınandı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, “Gazze'nin kuzeyindeki El Ahli Arap Hastanesi'ne düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İlk raporlar yüzlerce ölü ve yaralı olduğunu gösteriyor. Sivillerin ve sağlık hizmetlerinin derhal korunmasını ve tahliye emirlerinin geri alınmasını talep ediyoruz” dedi.


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