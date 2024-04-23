Gazze'de hastane bahçesinde toplu mezarlar ortaya çıktı! İsrail'e kınama

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail işgal güçlerinin hiçbir caydırıcılık olmaksızın Gazze'de sürdürdüğü dehşet verici savaşta işlediği suçlardan dolayı kınandığı belirtildi.

İsrail ordusunun işlediği son suçun da Han Yunus'taki Nasır Hastanesi kompleksinde ortaya çıkan toplu mezarlar olduğunun ifade edildiği açıklamada, uluslararası toplumun İsrail işgalcilerini hesaba çekmek konusunda bir mekanizma oluşturmada başarısız kaldığının altı çizildi.

Açıklamada, söz konusu bu başarısızlığın daha fazla ihlal ve insani trajediden başka bir şey üretmeyeceği vurgulandı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da benzeri bir açıklamayla, Gazze'deki savaşın sürmesi ve Nasır Hastanesi bahçesinde ortaya çıkan toplu mezarlardan dolayı İsrail'i kınadı.

Açıklamada, uluslararası toplumun sorumluluklarını yeniden gözden geçirmesi ve savaşın son bulmasının zorunlu olduğu kaydedildi.

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