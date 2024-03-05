Gazze'de göz göre göre katliam! UNRWA korkunç rakamı duyurdu

İsrail’in Gazze Şeridi’ne ayrım gözetmeden saldırmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nde yaklaşık 17 bin çocuğun yetim kaldığı aktarılarak, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde 2 yaşın altındaki her 6 çocuktan 1'inin yetersiz beslendiği ifade edildi.

"Bebekler dünyanın gözleri önünde yavaş yavaş ölüyor"

Açıklamada, “Bebekler dünyanın gözleri önünde yavaş yavaş ölüyor. Bombalardan ölen çocuklar, şimdi kuşatmanın sonuçlarından dolayı daha da fazla ölüyor. Bu korkunç ölümler tamamen önlenebilir” denildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO