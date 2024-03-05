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Dünya Gazze'de göz göre göre katliam! UNRWA korkunç rakamı duyurdu
Dünya

Gazze'de göz göre göre katliam! UNRWA korkunç rakamı duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-03-05 21:34:00 -
Gazze'de göz göre göre katliam! UNRWA korkunç rakamı duyurdu

Lahey'de ihtiyati tedbir kararının alınmasına rağmen İsrail, göz göre göre katliamını devam ettirirken; Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi’nde yaklaşık 17 bin çocuğun yetim kaldığını belirterek, “Bebekler dünyanın gözleri önünde yavaş yavaş ölüyor” açıklamasını yaptı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne ayrım gözetmeden saldırmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nde yaklaşık 17 bin çocuğun yetim kaldığı aktarılarak, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde 2 yaşın altındaki her 6 çocuktan 1'inin yetersiz beslendiği ifade edildi.

"Bebekler dünyanın gözleri önünde yavaş yavaş ölüyor"

Açıklamada, “Bebekler dünyanın gözleri önünde yavaş yavaş ölüyor. Bombalardan ölen çocuklar, şimdi kuşatmanın sonuçlarından dolayı daha da fazla ölüyor. Bu korkunç ölümler tamamen önlenebilir” denildi.

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