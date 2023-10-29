Gazze'de Filistinliler zorlu şartlarla karşı karşıya! Müslümanlar fırın ve su deposunun önünde kuyruk oluşturdu!
İsrail'den Gazze Şeridi'ne giden su borularındaki su akışının durdurulması sonucu kentte su krizi yaşanıyor. İsrail'den Gazze Şeridi'ne giden su borularındaki su akışının durdurulması sonucu kentte su krizi yaşanıyor. Refah kentindeki Filistinliler, bir su deposunun önünde kuyruk oluşturdu. Ağır bombardıman altında kalan şehirde durum gittikçe kötüleşiyor.
Fırınlarda uzun kuyruk. Kıtlık, birçok kişinin açık havada uzun kuyruklarda beklemesine yol açıyor. İsrail tarafından dünyadan izole edilen Gazze, zorlu şartlarla karşı karşıya kaldı. İletişim kanallarının neredeyse yok olduğu bölgede insani krizin geldiği nokta gözler önüne serildi.
Gazze'de yaşayanlar, İsrail tarafından düzenlenen saldırıların en şiddetli olanlarıyla karşılaştı.
Kuşatma altındaki bölgedeki siviller, hayata tutunma noktasında zorluklarla karşılaştı.
Gazze'nin kuzeyini terk etmeye zorlananlar, ablukanın yanı sıra ağır bombardıman nedeniyle zor günlerden geçiyor.
Bölgeyi görüntüleyen İngiltere merkezli The Guardian, "Cuma gecesi savaşın en ağır darbelerini yoğunlaştıran o bombalama, gökyüzünü turuncuya boyadı." dedi.
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Gazze dünyadan izole edildi
Cep telefonu ağları, internet ve hatta uydu telefonlarının çalışmaz hale geldiği, Gazze'nin neredeyse tamamen dünyayla bağlantısının kesildiği vurgulandı.
Yemek pişirmek için geriye çok az gazın kaldığı, çoğu kişinin elektrik ve internet olmadığı için televizyon ve telefon kullanamadığı belirtildi.
Radyolar tek bağlantı aracı
"Acımasız izolasyon atmosferi" şeklinde tanımlanan durum için "Radyolar, sahip olanlar için dış dünyayla tek bağlantı haline geldi." denildi.
Buzdolaplarının çalışmadığı, yiyecek ve su kaynaklı hastalıkların günlük endişe kaynağına dönüştüğüne dikkat çekildi.
Arkadaşlarıyla ve aileleriyle kalacak yer bulabilenlerin bu evlere akın ettiği, diğerlerinin ise Gazze'de savaş zamanlarında sığınak olarak kullanılan Birleşmiş Milletler okullarına sığındığı aktarıldı.
Okullarda kapasite aşıldı
600 binden fazla kişinin 150 okulda bir araya geldiği, kapasitenin çok üstüne çıkıldığı bildirildi.
Bazı ailelerin arabalarında uyuduğu, bazılarının da daha güvenliği bulduğu için hastanelerin çevresinde beklediği ifade edildi.
Yakacak odun için mobilyaları kullanıyorlar
Haberde, "Ölümde olduğu gibi yaşamda da bugün Gazze'de her şey son derece zorlu hale geldi." notu paylaşıldı.
Öte yandan yakacak odun konusunda istediklerini bulamayanlar, çareyi mobilya tahtalarını kullanmakta buluyor.
61 yaşındaki Muhammed Abed, "Şu anda pişirme gazı yok." dedi ve ekledi:
İnsanların evde ekmek yapmak veya yemek pişirmek için çok az seçeneği var.
Evimde Gazze şehrinin farklı yerlerinden kaçan akrabalarım var. Bu kadar çok kişiyi yönetmek ve beslemek zor.
İnsani faaliyetler durma noktasında
İsrail'in her gün ölüm yağdırdığı Gazze'de çocukların kollarına veya bacaklarına isimleri yazılıyor. Bu şekilde, olası bir can kaybı durumunda kimliklerinin kolay tespit edilmesi hedefleniyor.
Gazze'nin 2,3 milyonluk nüfusunun yaklaşık yarısı, son üç hafta içinde yerinden edildi.
Birleşmiş Milletler, "Gazze'ye yakıt alınmazsa, insani faaliyetler duracak." uyarısında bulundu.
Elektrik kesintisinin yol açtığı zorluklar
Elektrik olmadan çatıdaki depolara su taşıyan su pompalarının da çalışmadığı aktarıldı.
en son haberin derlediği haberde: Gazze'deki bir pazardan alışveriş yapan 56 yaşındaki Wafa Bash, "Her gün buraya gelip, ailem için pişirmek üzere ne alabileceğime bakıyorum." dedi.
Fırınlarda uzun kuyruk
Kıtlık, birçok kişinin açık havada uzun kuyruklarda beklemesine yol açıyor. Bu durum, savunmasız sivilleri, olası İsrail saldırılarıyla karşı karşıya bırakıyor.
19 yaşındaki Talal Ayman, "Neredeyse iki saattir burada bekliyorum." şeklinde konuştu.
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