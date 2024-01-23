Gazze'de ekmek üretmek için hayvan yemleri öğütülüyor!
7 Ekim'den beri İsrail bombardımanının aralıksız sürdüğü Gazze'de halk, açlıkla da savaşıyor.
Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında 7 Ekim'den bu yana 25 bini aşkın sivil şehit oldu.
Yüzbinlerce Gazzeli bombardıman sebebiyle yerlerinden edilirken, bölgede açlık krizi yaşanıyor.
Refah Sınır Kapısı'ndan yardımların geçirilememesi sebebiyle kıtlığı baş gösterdiği Gazze'den yürek yakan bir görüntü geldi.
Gazze halkının, ekmek yapabilmek için artık hayvan yemlerini öğütmeye başladığı öğrenildi.
Gazze'de böyle bir dram yaşanırken, İslam dünyası ise sessizliğini koruyor.
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