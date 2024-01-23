  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Balon patladı... Lakabı: Uçan çuval... İşte İmamoğlu gerçeği

Mansur Yavaş çürümeye terk etmişti... Turgut Altınok'tan ANKAPARK açıklaması

ABD ve İsrail bu kadarını beklemiyordu! Bayraktar TB3 o Arap ülkesinde görüldü

Değerlerine sahip çıkmayı unutan bir milletin sonu, soysuz bir nesildir…Çarpık ilişkiler, aşk üçgenleri, türlü hayasızlıklar... Dalkavuklar muhafazakar yaşamı sorguluyor

Meteorolojiden kritik uyarı! Kar, fırtına, don...

Meral Akşener’e “cinayet” şoku! Hakim karşısına çıkabilir! Duyan, şaşkına dönüyor

Hafize Gaye Erkan hakkında bir bomba iddia daha! Şimdi herkes birbirine “Bu gerçekten doğru mu” diye soruyor

Yeni dönem başlıyor! Türkiye'den Mavi Vatan'daki çıkarlarını koruyacak imza

Husilere operasyon yapılacaktı... ABD'nin elit askerleri öldü!

İYİ Parti’den flaş “yerel seçim” kararı! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu
Gündem Gazze'de ekmek üretmek için hayvan yemleri öğütülüyor!
Gündem

Gazze'de ekmek üretmek için hayvan yemleri öğütülüyor!

Yeniakit Publisher
2024-01-23 21:05:00 - 2024-01-23 21:08:21

7 Ekim'den beri İsrail bombardımanının aralıksız sürdüğü Gazze'de halk, açlıkla da savaşıyor.

Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında 7 Ekim'den bu yana 25 bini aşkın sivil şehit oldu.

Yüzbinlerce Gazzeli bombardıman sebebiyle yerlerinden edilirken, bölgede açlık krizi yaşanıyor.

Refah Sınır Kapısı'ndan yardımların geçirilememesi sebebiyle kıtlığı baş gösterdiği Gazze'den yürek yakan bir görüntü geldi.

Gazze halkının, ekmek yapabilmek için artık hayvan yemlerini öğütmeye başladığı öğrenildi.

Gazze'de böyle bir dram yaşanırken, İslam dünyası ise sessizliğini koruyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazzeli çocuk: 'Acıktığımda çıkan sesleri annemden gizliyorum'
Gazzeli çocuk: 'Acıktığımda çıkan sesleri annemden gizliyorum'

Dünya

Gazzeli çocuk: 'Acıktığımda çıkan sesleri annemden gizliyorum'

Gazze’de kalırsak çok asker ölür! İtiraf: Hamas'ı yok edemeyiz
Gazze’de kalırsak çok asker ölür! İtiraf: Hamas'ı yok edemeyiz

Dünya

Gazze’de kalırsak çok asker ölür! İtiraf: Hamas'ı yok edemeyiz

Gazzeli çocuklar açlık ve soğuktan can veriyor
Gazzeli çocuklar açlık ve soğuktan can veriyor

Dünya

Gazzeli çocuklar açlık ve soğuktan can veriyor

İsrail ordusundan kan donduran itiraf! Öldürdükleri Gazzelileri mezardan çıkarıyorlar!
İsrail ordusundan kan donduran itiraf! Öldürdükleri Gazzelileri mezardan çıkarıyorlar!

Gündem

İsrail ordusundan kan donduran itiraf! Öldürdükleri Gazzelileri mezardan çıkarıyorlar!

Gazzeli babanın feryadı: Bu çocuktan ne istediniz?!
Gazzeli babanın feryadı: Bu çocuktan ne istediniz?!

Dünya

Gazzeli babanın feryadı: Bu çocuktan ne istediniz?!

Gazze'de can kaybı 25 bini aştı!
Gazze'de can kaybı 25 bini aştı!

Gündem

Gazze'de can kaybı 25 bini aştı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23