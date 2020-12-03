Gazze'de Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yarış düzenlendi

GAZZE (AA) - Gazze'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle düzenlenen yarışa tekerlekli sandalye kullanan onlarca engelli katıldı.

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığı tarafından düzenlenen yarış Gazze kentinin batısında bir caddede başladı ve Bakanlık binası önünde sona erdi.

AA muhabirine konuşan Filistinli Engelliler Federasyonu Başkanı Hasan ez-Zalan, "Bu tür yarışmalarla engelli bireylerin spor ve sosyal alanlarda var olabileceği mesajı veriliyor." dedi.

Engellilerin birçok hakkı bulunduğuna dikkati çeken Zalan, "Filistin kanunlarına göre, engellilerin kapsamlı bir sigorta, tüm kamu kurumlarında ve özel sektörde yüzde 5 oranında çalışma ve kamusal alanların kendilerine uygun hale getirilmesi hakkı bulunuyor." diye konuştu.

Yarışmada birinciliği Filistinli engelli Ömer el-Garbavi elde etti. Garbavi, "Biz bugün tüm spor, kültür, bilim ve iş alanlarında başarılı olabileceğimiz mesajını verdik." ifadelerini kullandı.

Garbavi ayrıca, Gazze'de onurlu bir hayat yaşamaları için engelli vatandaşlara tüm haklarının verilmesi gerektiğini söyledi.

Filistin Merkezi İstatistik Kurumunun 2019 verilerine göre, Filistin'de nüfusun yüzde 2,1'ini oluşturan toplam 93 bin engelli yaşıyor.