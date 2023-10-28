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Siyaset Gazze'de dün gece böyle geçti
Siyaset

Gazze'de dün gece böyle geçti

Yeniakit Publisher
2023-10-28 12:49:00 -

Terör oluşumu İsrail'in elektrik ve iletişim ağlarını kestiği Filistin'de dün gece yeni bir soykırım yaşandı. Yapılan katliam sırasındaki kaos kameralara yansıdı. Gazzelilerin gece sokaklarda yankılanan çığlıkları akıllara kazındı.

İsrail ordusu, saldırılar 22'nci gününe girerken Gazze'yi bir kez daha yoğun bombardımana tuttu. Havadan ve karadan düzenlenen saldırılar sonucu çok sayıda Filistinli enkaz altında kaldı. Elektriğin kesildiği bölgede, büyük bir insanlık dramı yaşanıyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, karanlığa gömülen bölgeden yükselen çığlık duyuluyor. Bir diğer görüntüde ise el fenerleriyle yönlerini bulmaya çalışan Gazze sakinleri görülüyor.

Filistinliler enkaza dönen noktadan çıkmaya çalışırken, yaşanan kaos kameraya yansıdı. İsrail ordusunun bombardımanı sonucu oluşan yıkım, gün aydınlanınca ortaya çıktı. Ekipler, kendi imkanlarıyla enkaz altında arama kurtarma çalışması yaptı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), yaklaşık 100 savaş uçağının 150 hedefi vurduğunu duyurdu.

IDF'den yapılan açıklamaya göre, uçaklar, "muharebe tünelleri, yer altı muharebe alanları ve yer altındaki altyapıyı" hedef aldı.
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The Guardian'ın aktardığına göre, Gazze'nin içinden gelen görüntüler, kesintiler nedeniyle iletişim eksikliği yaşayan sağlık ekiplerinin koordinasyon sağlamada zorlandığını gösteriyor. Yaşananlar, "kaotik durum" olarak nitelendi.

Öte yandan Hamas'tan yapılan açıklamada, dün gece İsrail ordusuyla karada çatışmalar yaşandığı aktarıldı.

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Yorumlar

Yorum

İzzettin el bilmemne tugaylarına okut bu haberi..

Aydemir Turan

O mazlumların kanlarında boğulacaksın Çocuk katili israil
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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