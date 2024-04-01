Gazze’de dram: Konserve kutusunu ayakkabı yaptı

Dünyanın gözü önünde, çoğunluğu kadın ve çocuk 32 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olan, Gazze halkını açlığa sürükleyen ve evlerinden eden İsrail’in saldırıları devam ediyor. Gazze’deki insanlık dramının bir yenisi, sosyal medyada yayınlanan Filistinli bir çocuğun görüntüleriyle bir kez daha tüm dünyaya yayıldı. Söz konusu görüntüde, bir çocuğun, ayakkabısı olmadığı için ayaklarına konserve kutuları bağlayarak yürümeye çalışması yer alıyor.

Teneke kutunun ayaklarını kesmemesi için üzerini bez parçalarıyla bağlayan Filistinli çocuğun güçlükle yürüdüğü görüntüler yürekleri parçaladı.