Gazze'de çocuklar ölürken bakın o ne yapıyordu! Tepki yağıyor

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırı düzenledi.

İsrail, Gazze'deki masum insanları yoğun biçimde bombalarken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yaptığı paylaşım tepkilere neden oldu.

Çocuklar ölürken o bale gösterisi izliyordu

Guterres o saatlerde, sosyal medya hesabından, Bolşoy Balesi'nin yaptığı performans ile ilgili açıklama yaptı.



Guterres paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sanatın, ortak insanlığımızı ifade etmenin insanlar ve kültürler arasında köprüler kurmanın en güçlü yollarından biri olduğuna kuvvetle inanıyorum."

Tepki gelince açıklama yaptı

Guterres'in paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüdü.

Guterres, bunun üzerine bir tweet daha atarak "Bayram ruhuna saygı duyduğum için, Gazze ve İsrail'deki düşmanlıkların derhal hafifletilmesi ve durdurulması için çağrıda bulunuyorum. Zaten çok fazla masum sivil öldü. Bu çatışma, ancak tüm bölgede radikalleşmeyi ve aşırılığı artırabilir" açıklamasını yaptı.