  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Numan Kurtulmuş: Siyonist terör devleti israil'in zulmü yeryüzünün vicdanını kanatıyor
Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması!
Venezuela'dan İsrail'e sert tepki
Çok sayıda mahkum cezaevinden firar etti! O ülke fena karıştı
Dünya Gazze'de çocuklar ölürken bakın o ne yapıyordu! Tepki yağıyor
Dünya

Gazze'de çocuklar ölürken bakın o ne yapıyordu! Tepki yağıyor

İsrail'in Gazze'de kadın, çocuk demeden sivilleri katlettiği saatlerde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sosyal medya hesabından bale paylaşımı yapmasına tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 09:17:00 -
Gazze'de çocuklar ölürken bakın o ne yapıyordu! Tepki yağıyor

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırı düzenledi.

İsrail, Gazze'deki masum insanları yoğun biçimde bombalarken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yaptığı paylaşım tepkilere neden oldu.

Çocuklar ölürken o bale gösterisi izliyordu

Guterres o saatlerde, sosyal medya hesabından, Bolşoy Balesi'nin yaptığı performans ile ilgili açıklama yaptı.

Guterres paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sanatın, ortak insanlığımızı ifade etmenin insanlar ve kültürler arasında köprüler kurmanın en güçlü yollarından biri olduğuna kuvvetle inanıyorum."

Tepki gelince açıklama yaptı

Guterres'in paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüdü.

Guterres, bunun üzerine bir tweet daha atarak "Bayram ruhuna saygı duyduğum için, Gazze ve İsrail'deki düşmanlıkların derhal hafifletilmesi ve durdurulması için çağrıda bulunuyorum. Zaten çok fazla masum sivil öldü. Bu çatışma, ancak tüm bölgede radikalleşmeyi ve aşırılığı artırabilir" açıklamasını yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

saffet

insanlığın öldüğü ğün
  • Yanıtla

Kanuni

İsmiyle çok uyumlu; gö........
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Çekmeköy'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Yerel

Çekmeköy'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İstanbul Çekmeköy'de 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında araçta sıkışan 2 kişi yaralandı.
Uluslararası ajanslar son dakika geçti! Lübnan'dan İsrail'e roket atışı
Dünya

Uluslararası ajanslar son dakika geçti! Lübnan'dan İsrail'e roket atışı

Uluslararası ajanslar, Lübnan'dan İsrail'e roket atıldığı bilgisini geçti. Gelen son bilgilere göreyse, roketlerin Lübnan yönetimi tarafında..
Kaybedeceksiz çünkü öldürdüğünüz çocuklar kadar bile cesur değilsiniz! Zavallı Yahudiler yerlerde sürünüyor
Dünya

Kaybedeceksiz çünkü öldürdüğünüz çocuklar kadar bile cesur değilsiniz! Zavallı Yahudiler yerlerde sürünüyor

Çocuk öldürürken gaddar yüzlerini tüm dünyaya gösteren Yahudiler, ölümle karşı karşıya geldiklerinde, kaçacak delik arayarak zavallı duruma ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay