Dünya Gazze'de çocuklar ölümcül tehlikenin ortasında
Dünya

Gazze'de çocuklar ölümcül tehlikenin ortasında

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gazze'de çocuklar ölümcül tehlikenin ortasında

BM uzmanları, Gazze'deki yoğun saldırıların ardından kalan patlamamış mühimmatın özellikle çocuklar için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Siyonist rejimin saldırılarının bıraktığı bu tehlike hem insani yardımları hem de yeniden inşa çalışmalarını neredeyse imkânsız hâle getiriyor.

BM uzmanları, Gazze'deki yoğun saldırıların ardından kalan patlamamış mühimmatın özellikle çocuklar için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Siyonist rejimin saldırılarının bıraktığı bu tehlike hem insani yardımları hem de yeniden inşa çalışmalarını neredeyse imkânsız hâle getiriyor.

Birleşmiş Milletlere bağlı Filistin Topraklarındaki Mayın Faaliyetleri Programı Başkanı Julius Van Der Walt, Gazze'nin patlamamış mühimmat ve savaş kalıntılarıyla ağır şekilde kirlenmiş olduğunu, en büyük risk altında olan kesimin ise çocuklar olduğunu söyledi.

Van Der Walt, yaptığı açıklamada, "Siyonist rejimin iki yılı aşkın süredir yürüttüğü yoğun saldırılar, Gazze'nin geniş alanlarını patlayıcı kalıntılarla doldurdu. Bu durum sivillerin güvenli hareketini engelliyor, insani yardımların ulaşmasını geciktiriyor ve bölgenin iyileşme sürecini ciddi şekilde yavaşlatıyor" dedi.

 

Açıklamaya göre, BM ekipleri Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de çalışma yürütüyor ve yalnızca erişebildikleri bölgelerde 650'den fazla tehlikeli savaş kalıntısı tespit etti. Bunların büyük bölümünü patlamamış mühimmat ve el yapımı patlayıcılar oluşturuyor. BM ekiplerinin her gün farklı bölgelerde patlayıcı riskiyle karşı karşıya kaldığı vurgulandı.

Van Der Walt, çocukların merak duygusu nedeniyle bu ölümcül kalıntılara dokunabildiğini, bunun da en fazla can kaybı riskini onlar için doğurduğunu dile getirdi. Gazze'nin dar yüzölçümü ve yüksek nüfus yoğunluğunun, patlayıcı kalıntılarından kaçınmayı neredeyse imkânsız kıldığına dikkat çekti.

BM yetkilisi, bölge halkının evlerine ya da yıkıntılara dönerken son derece dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Bu cisimler en ufak temasla bile infilak edebilir ve çok küçük parçalar bile büyük felaketlere yol açabilir" uyarısında bulundu. Şüpheli nesnelerin görülmesi hâlinde vakit kaybetmeden bildirim yapılması gerektiği vurgulandı.

DOĞRU HABER

