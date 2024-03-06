Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı, Gazze'nin kuzeyinde çocukların açlıktan öldüğünü belirtti.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ’nin hafta sonu Gazze’nin kuzeyindeki El Avde ve Kemal Udvan hastanelerine yaptığı ziyaretlerin Ekim başından bu yana yapılan ilk ziyaretler olduğunu söyledi.

DSÖ Başkanı Tedros, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "korkunç bulgulardan" bahsetti.

Tedros, gıda eksikliğinin en az 10 çocuğun ölümüne ve "ciddi düzeyde yetersiz beslenmeye" yol açtığını, hastane binalarının ise tahrip edildiğini belirtti.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Pazar günü Kemal Udvan Hastanesi'nde en az 15 çocuğun yetersiz beslenme ve susuzluktan öldüğünü açıkladı.

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Filistin resmi haber ajansı Wafa'nın Pazartesi günü bildirdiğine göre, 16. çocuk da Pazar günü güneydeki Refah kentindeki bir hastanede hayatını kaybetti.

Tedros, tahminen 300.000 kişinin çok az gıda ve temiz su ile yaşadığı kuzey Gazze'de "ciddi düzeyde yetersiz beslenme, açlıktan ölen çocuklar, ciddi yakıt, gıda ve tıbbi malzeme sıkıntısı, yıkılan hastane binaları" olduğunu bildirdi.

Tedros X’teki sosyal medya hesabında, "Gıda eksikliği 10 çocuğun ölümüne neden oldu" diye yazdı.

Bu ziyaretler DSÖ'nün "Gazze'nin kuzeyine daha düzenli erişim sağlama çabalarımıza rağmen" aylardır gerçekleştirdiği ilk ziyaretler oldu.

"El Avde Hastanesi'ndeki durum özellikle dehşet verici, çünkü binalardan biri yıkılmış durumda" diye ekledi.

BM geçen hafta Gazze'de kıtlığın "neredeyse kaçınılmaz" olduğu uyarısında bulunmuştu.

Üst düzey bir BM yardım yetkilisi Gazze Şeridi genelinde en az 576.000 kişinin -nüfusun dörtte biri- felaket boyutlarında gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu ve kuzeyde iki yaşın altındaki her altı çocuktan birinin akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığı uyarısında bulundu.

BM'nin çocuk ajansı Unicef'in bölge direktörü de "yetersiz beslenme Gazze Şeridi'ni kasıp kavururken korktuğumuz çocuk ölümleri gerçekleşiyor" dedi.

Adele Khodr Pazar günü yaptığı açıklamada "Bu trajik ve korkunç ölümler insan kaynaklı, öngörülebilir ve tamamen önlenebilir" dedi.

ABD Cumartesi günü Gazze'ye 38.000'den fazla öğün içeren ilk insani yardımı havadan bıraktı.

Ancak yardım kuruluşları, daha önce İngiltere, Fransa, Mısır ve Ürdün tarafından da gerçekleştirilen bu yardımların insanlara ulaştırılmasında verimsiz bir yol olduğunu ifade ediyor.

Teslimatların kendisi de bazen ölümcül olabiliyor. Geçtiğimiz hafta, Gazze’nin kuzeyinde yardım kamyonlarının peşinde koşan Filistinlilere İsrail askerlerinin ateş açması sonucu en az 112 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

İsrail ise yalnızca “uyarı ateşi” açtığını ölenlerin “izdiham nedeniyle” can verenler olduğunu iddia ediyor.

Ancak buna itiraz eden Hamas, "vatandaşlara doğrudan ateş açıldığına" dair "inkar edilemez" kanıtlar olduğunu belirtti.

Bazı yardım kuruluşları yetkililerle sorunlar yaşıyor. BM'nin Gazze Şeridi'ndeki en önemli insan hakları kuruluşu olan UNRWA'nın başkanı Philippe Lazzarini Pazartesi günü yaptığı açıklamada İsrail hükümetini kuruluşun Gazze'deki varlığını "ortadan kaldırmaya" çalışmakla suçladı.

İsrail uzun zamandır UNRWA da dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler'in farklı birimlerini taraflı davranmakla ve hatta antisemitizmle suçluyor. İsrail'in bazı UNRWA çalışanlarını 7 Ekim saldırılarında rol almakla suçlamasının ardından aralarında İngiltere'nin de bulunduğu çok sayıda Batılı ülke UNRWA'ya fon sağlamayı durdurdu.

Lazzarini bunun sadece "bazı personelin tarafsızlık ihlallerine" bir yanıt olmadığını, "mültecilerin statüsünü ortadan kaldırma ve bunun nihai bir siyasi çözümün parçası olmamasını sağlama" planlarını da içeren daha geniş bir siyasi nedeni olduğunu söyledi.

Kuruluşunun lağvedilmesinin Gazze'ye yönelik tüm insani yardım müdahalesinin çökmesine yol açacağını da sözlerine ekledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre İsrail’in 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30.500’ü aştı.

Kaynak: Mepa News, BBC