  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Gazze'de cenazeleri koyacak yer kalmadı!
Gündem

Gazze'de cenazeleri koyacak yer kalmadı!

Yeniakit Publisher
2023-10-20 13:05:00 -
Gazze'de cenazeleri koyacak yer kalmadı!

7 Ekim'den bu yana ablukaya aldığı Gazze'de soykırım yapan işgal rejimi, sivilleri katletmeye devam ediyor.

7 Ekim'den bu yana ablukaya aldığı Gazze'de soykırım yapan işgal rejimi, sivilleri katletmeye devam ediyor.

İşgalcilerin saldırılarında vefat eden şehidlerin naaşları toprağa veriliyor. İşgalci savaş uçaklarının saldırısında şehid düşen Filistinli El Attar ailesinin 7'si çocuk 13 ferdinin cenaze namazı vakit ve yer bulunamadığından ambulans ve sedyelerde kılınabildi.

El Aksa Şehitleri Hastanesi önünde kılınan cenaze namazında ailenin yakınları büyük üzüntü yaşadı.

(İLKHA)

Selçuk Bayraktar: 'Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardıma hazırız' 
Selçuk Bayraktar: 'Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardıma hazırız' 

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Selçuk Bayraktar: 'Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardıma hazırız' 

İsrail Gazze'de bir camiyi daha yıktı!
İsrail Gazze'de bir camiyi daha yıktı!

Dünya

İsrail Gazze'de bir camiyi daha yıktı!

İDDEF, Saldırı Altındaki Gazze’nin Yaralarını Sarıyor
İDDEF, Saldırı Altındaki Gazze’nin Yaralarını Sarıyor

Aktüel

İDDEF, Saldırı Altındaki Gazze’nin Yaralarını Sarıyor

Haluk Levent Gazze ile ilgili kötü haberi verdi
Haluk Levent Gazze ile ilgili kötü haberi verdi

Gündem

Haluk Levent Gazze ile ilgili kötü haberi verdi

Gazzeli küçük Haya'nın vasiyeti yürekleri dağladı
Gazzeli küçük Haya'nın vasiyeti yürekleri dağladı

Gündem

Gazzeli küçük Haya'nın vasiyeti yürekleri dağladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23