Gazze'de cenazeleri koyacak yer kalmadı!
7 Ekim'den bu yana ablukaya aldığı Gazze'de soykırım yapan işgal rejimi, sivilleri katletmeye devam ediyor.
7 Ekim'den bu yana ablukaya aldığı Gazze'de soykırım yapan işgal rejimi, sivilleri katletmeye devam ediyor.
İşgalcilerin saldırılarında vefat eden şehidlerin naaşları toprağa veriliyor. İşgalci savaş uçaklarının saldırısında şehid düşen Filistinli El Attar ailesinin 7'si çocuk 13 ferdinin cenaze namazı vakit ve yer bulunamadığından ambulans ve sedyelerde kılınabildi.
El Aksa Şehitleri Hastanesi önünde kılınan cenaze namazında ailenin yakınları büyük üzüntü yaşadı.
(İLKHA)
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