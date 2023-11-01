Gazze'de can kaybı 8 bin 796’ya yükseldi
7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Gazzelilerin sayısı 3 bin 648'i çocuk olmak üzere 8 bin 796'ya yükseldi.
İsrail’in 26 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde can kaybı artıyor
İsrail'in 7 Ekimden bu yana Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 796'ya yükseldi.
Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saldırılarda yaşamını yitirenlerin 3 bin 648'i çocuk, 2 bin 290'ı ise kadın.
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İsrail Kaynaklarından gelen habere göre ise, "Gazze Şeridi'nde çok tehlikeli bir olay yaşandı."