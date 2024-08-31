Gazze'de can kaybı 40 bin 691’e yükseldi

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazzeli Müslümanlara soykırım uygulamaya devam ediyor. 330 gündür devam eden saldırılarda binlerce masum sivil hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 48 saatte düzenlenen 5 saldırıda 89 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 205 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

40 BİN 691 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 40 bin 691’e, yaralıların sayısının 94 bin 60’a yükseldiği kaydedildi.

GECE BOYU SALDIRILAR DURMADI

İsrail'in, Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde Haccac ailesine ait bir evi hedef alması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Nassar ailesine ait evi bombalanması sonucu 1 kişi öldü, bazıları da yaralandı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın güneyinde Alyan Ebu Yusuf apartmanını hedef alan saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti.

Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail'in Hamed ailesine ait bir binanın son katını hedef alması sonucu 4 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Ölü ve yaralılar el-Avde Hastanesine götürüldü.

ONLARCA APARTMAN HAVAYA UÇURULDU

İsrail ordusu, Nuseyrat Mülteci Kampı'nın batısındaki El-Hasayine bölgesinde Zekkut ailesine ait bir evi hedef aldı. Saldırıda, en az 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Cura el-Lut bölgesinde el-Cubbur ailesine ait bir evi hedef alması sonucu evde bulunan Ebu Bekir ailesinden 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

İsrail ordusu ayrıca gece boyu Gazze'nin farklı noktalarına saldırılarını sürdürürken, Zeytun Mahallesi'nde onlarca apartmanı patlayıcılarla havaya uçurdu.

25 YIL SONRA İLK

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 23 Ağustos'ta Gazze'de su ve sanitasyon sorunu nedeniyle hijyen sıkıntısının had safhaya ulaştığını, bölgede "25 yıl sonra ilk defa" çocuk felci vakasının tespit edildiğini kaydetmişti.

ÇOCUK FELCİ AŞISI KAMPANYASI

Filistin Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNWRA) işbirliğiyle Gazze Şeridi'nde 10 yaş altı 640 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası başladı.

Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'nde çocuklara aşı yapıldı.

"GAZZE'DE DURUM UMUTSUZLUĞUN ÖTESİNDE"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, BM Güvenlik Konseyi üyelerine yaptığı konuşmada, Gazze'de Filistinli sivillerin içinde bulunduğu insani durum hakkındaki son gelişmeleri dün paylaştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in işgal altındaki Batı Şeria'da son zamanlardaki kötü gidişatla ilgili derin endişesini ve bu operasyonların derhal durdurulması çağrısını tekrar dile getiren Msuya, "Gazze'deki durumun umutsuzluğun ötesinde" olduğunu söyledi.

Msuya, "7 Ekim 2023'ten bu yana Konsey'e sivil kadınların, erkeklerin ve çocukların vicdansızca acı çekmesi hakkında bir düzineden fazla brifing verdik." dedi.

"36 HASTANEDEN 17'Sİ KISMEN HİZMET VERİYOR"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Küresel Acil Durum Direktörü Mike Ryan, Gazze’deki 36 hastaneden 17’sinin kısmen hizmet verdiğini belirtti.

Ryan, çevrim içi katıldığı bir toplantıda İsrail’in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze’deki sağlık durumu hakkında konuştu.

“Gazze’deki 36 hastaneden sadece 17’si kısmen hizmet veriyor” diyen Ryan, hastanelerin fiziksel hasar, yakıt eksikliği, sınırlı tıbbi malzeme ve personel kaybı nedeniyle tehlike altında olduğunu bildirdi.

“DSÖ, 7 Ekim 2023-22 Ağustos 2024 tarihlerinde işgal altındaki Filistin topraklarında sağlık hizmetlerine yönelik 1098 saldırıyı belgeledi, bunların 492’si Gazze’de gerçekleşti” diyen Ryan, bu saldırıların 747 ölüm ve 969 yaralanmayla sonuçlandığını da sözlerine ekledi.