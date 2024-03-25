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Gündem Gazze'de can kaybı 32 bin 300'e yükseldi!
Gündem

Gazze'de can kaybı 32 bin 300'e yükseldi!

Yeniakit Publisher
2024-03-25 16:24:00 - 2024-03-25 16:25:14
Gazze'de can kaybı 32 bin 300'e yükseldi!

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında toplam can kaybı sayısı 32 bin 333’e yükseldi.

Katil İsrail ordusunun 171 gündür Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, siyonist İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 11 saldırıda 107 kişinin hayatını kaybettiği, 176 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 32 bin 333’e, yaralı sayısının ise 74 bin 694'e yükseldiği belirtildi.

Al Ustad aileinin evine saldırı: 18 şehit!

Öte yandan siyonist İsrail güçleri, gece saatlerinde Gazze Şeridi’nin merkezindeki Deir El-Balah kentinde yer alan bir eve saldırı düzenledi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Al Ustad ailesinin evine yapılan saldırıda 18 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırıda yaralananlar Aksa Şehitleri Hastanesi’ne kaldırılırken, hayatını kaybedenler cenaze namazının kılınmasının ardından toplu mezarlıklara defnedildi.

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