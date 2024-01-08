Gazze'de can kaybı 25 bine yaklaştı! Son 24 saatte 249 şehit

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim'den beri aralıksız devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84’e yükseldi.

Bombardıman 94’üncü günde de sürerken, siyonist İsrail ordusunun karadan, havadan ve denizden ablukaya aldığı bölgeden dumanlar yükselmeye devam ediyor.

58 bin 926 yaralı!

Açıklanan son verilere göre Filistin'de can kaybı 25 bine yaklaştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, son 24 saatte 249 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 510 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.

Kudra ayrıca, İsrail’in saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 23 bin 84’e, yaralı sayısının ise 58 bin 926’ya yükseldiğini aktardı.

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