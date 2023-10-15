Gazze'de can kaybı 2 bin 450'ye yükseldi
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 450’ye, yaralıların sayısı ise 9 bin 200’e yükseldi.
İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 9 gündür devam ederken, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 450’ye, yaralananların sayısının ise 9 bin 200’e yükseldiği belirtildi. İsrail ordusu, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki kentleri, 9 gündür yoğun şekilde bombalamayı sürdürüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO