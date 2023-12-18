Gazze'de can kaybı: 19 bin 453
Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, katil İsrail'in saldırılarına ilişkin son bilançoyu açıkladı.
Siyonistlerin Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 73’üncü günde devam ederken, can kaybı 20 bine yaklaştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 151 kişinin hayatını kaybettiğini, 313 kişinin de yaralandığını duyurdu.
El-Kudra, Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısının 19 bin 453’e, yaralı sayısının 52 bin 286’ya yükseldiğini açıkladı.
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