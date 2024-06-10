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Gündem Gazze'de cami yakan siyonist askerler bir de poz verdi!
Gündem

Gazze'de cami yakan siyonist askerler bir de poz verdi!

Yeniakit Publisher
2024-06-10 19:24:00 -
Gazze'de cami yakan siyonist askerler bir de poz verdi!

Gazze'de bir camiyi ateşe veren siyonist İsrail'in askerleri o anlarıönünde poz verdikleri fotoğraf karesiyle dünyaya servis etti.

Katil İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki zulmü 7 Ekim'den beri aralıksız sürüyor.

Bebek katili Netenyahu liderliğindeki saldırılarda 40 bine yakın Filistinli şehit oldu. Resmi kayıtlara göre 100 bine yakın sivil de yaralanırken yüzbinlerce Gazzeli ise yerlerinden edildi.

Siyonist İsrail bölgedeki evlerle birlikte tüm yapılara zarar veriyor. Okulları, hastaneleri, camileri de vuran katil İsrail ordusu, yardımların girişini engellediği Gazze'de Filistinlileri açlığa mahkum ediyor.

Camiyi yakıp bir de poz verdiler!

Gazze'de bir grup siyonist asker camiyi ateşe verdi. İşgalci askerler caminin önünde bir de poz vererek fotoğraf karesini dünyaya servis etti.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Siyonistlerin paylaştığı fotoğraf sosyal medyada yayılırken, yahudinin barbarlığına tepki yağdı.

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