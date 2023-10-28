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Sosyal Medya Gazze’de binlerce çocuk ölürken CHP Avcılar Belediyesi Cumhuriyet etkinliğinde Kadınları dansöz gibi oynattı
Sosyal Medya

Gazze’de binlerce çocuk ölürken CHP Avcılar Belediyesi Cumhuriyet etkinliğinde Kadınları dansöz gibi oynattı

Yeniakit Publisher
2023-10-28 09:07:00 - 2023-10-28 09:15:24

Gazze’de yaşanan İsrail vahşeti devam ederken CHP'li Avcılar Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde dansözlerin oynadığı “Ya El Yelil” müziğinin eşliğinde etkinliğe katılan kadınların dansözler gibi dans ettirilmesi tepkilere neden oldu.

CHP'li Avcılar Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu kutlamak üzere düzenlediği etkinliklerde alanı dolduran kadınlara dansözlerin oynadığı mezdeke müziği eşliğinde dans ettirdi.

Avcılar Belediyesi tarafından organize edilen Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında yurdun her yerinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken Avcılar Belediye'sinin kutlama için seçtiği şarkı ve kadınların meydanda dansözler gibi oynatılması tepkilere neden oldu.

Bir Arap müziği olan Mezdeke-Ya El Yelil Gazze’de insanlık dramının yaşandığı, devletin bunun için yas ilan ettiği bir zamanda CHP’liler tarafından meydanlarda dansözler gibi oynatılıp eğlenilmesi CHP’nin

Zihniyetini açıkça ortaya koyuyor. İşte o görüntüler...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

29
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Yorumlar

Ahmet Tunç

Avcılar Belediyesi , Melek Mosso yu istemiyoruz....

oflu baba

GUZEL KIVIRIYORLAR,DA BOS HAVAYA KIVIRIYORLAR BUNLARIN GECELIK FIYATI NEYSE SOYLEYIN VERELIM KUCAGIMIZDA KIVIRSINLAR.
TÜM YORUMLARA GİT ( 29 )
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