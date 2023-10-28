Gazze’de binlerce çocuk ölürken CHP Avcılar Belediyesi Cumhuriyet etkinliğinde Kadınları dansöz gibi oynattı

CHP'li Avcılar Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu kutlamak üzere düzenlediği etkinliklerde alanı dolduran kadınlara dansözlerin oynadığı mezdeke müziği eşliğinde dans ettirdi.

Avcılar Belediyesi tarafından organize edilen Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında yurdun her yerinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken Avcılar Belediye'sinin kutlama için seçtiği şarkı ve kadınların meydanda dansözler gibi oynatılması tepkilere neden oldu.

Bir Arap müziği olan Mezdeke-Ya El Yelil Gazze’de insanlık dramının yaşandığı, devletin bunun için yas ilan ettiği bir zamanda CHP’liler tarafından meydanlarda dansözler gibi oynatılıp eğlenilmesi CHP’nin

Zihniyetini açıkça ortaya koyuyor. İşte o görüntüler...

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