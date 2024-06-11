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Gündem Gazze'de bilanço katlanıyor! Avrupa Birliği'nden 'Refah' açıklaması...
Gündem

Gazze'de bilanço katlanıyor! Avrupa Birliği'nden 'Refah' açıklaması...

Yeniakit Publisher
2024-06-11 15:31:00 - 2024-06-11 16:10:02
Gazze'de bilanço katlanıyor! Avrupa Birliği'nden 'Refah' açıklaması...

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı 37 bin 164'e yükseldi. Avrupa Birliği (AB) ise, 2 binden fazla insani yardım tırının Gazze’ye girmek için Mısır’da beklediğini açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 249 gündür devam ediyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 40 kişinin hayatını kaybettiği, 120 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 164'e, yaralı sayısının ise 84 bin 832'ye yükseldiği kaydedildi.

Yardım tırları bekliyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırındaki Refah kentine yönelik operasyonu nedeniyle bölgeye yardım girişi yapılamıyor. Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma ve İnsani Yardım kurumu tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, insani yardım taşıyan 2 binden fazla tırın Gazze'ye girmek üzere Mısır'da beklediği belirtildi.

Yoğun askeri operasyonlar nedeniyle Refah sınırının kapalı olduğu aktarılan açıklamada, AB’nin sürekli, engelsiz ve güvenli bir şekilde insani yardıma erişimi savunduğu vurgulandı.
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