Gazze'de bilanço her an daha da artıyor! 'Nüfusun yarısı açlıkla savaşıyor'

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 201 gündür devam ediyor. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 6 saldırı gerçekleştirdiği, 79 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin 262’ye, yaralı sayısının ise 77 bin 229’a yükseldiği aktarıldı.

Nüfusun yarısı açlıkla savaşıyor!

Birleşmiş Milletler'in Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yapılan açıklamada ise, "Gazze nüfusunun yarısı açlıktan ölüyor. WFP her ay 1 milyondan fazla insana acilen ihtiyaç duyulan gıdayı sağlıyor ve çöken gıda sistemlerini yeniden çalışır duruma getirmek için çalışıyor. Ama bu okyanusta bir damla. İnsani bir ateşkese ihtiyaç var" ifadeleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) verilerine göre 7 Ekim’den bu yana 1 milyondan fazla kişi evini kaybetti, nüfusun yüzde 75'i yerinden edildi.

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