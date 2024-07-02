Gazze'de açlıktan ölmek bombalardan ölmekten çok daha kötü!

Açlıktan ölmek bombalardan ölmekten çok daha kötüdür çünkü kendi açlığınızın ortasında ve çocuklarınızın aç kaldığını izlerken bin kez öldüğünüzü hissedersiniz. Depresif, hüsrana uğramış ve kızgınız ama pes edemeyiz. Başka seçeneğimiz yok. Sonuna kadar direneceğiz.

Ahmed Dremly, Middle East Eye'a yürek burkan bir mektubu paylaştı. Mektupta savaşın yol açtığı korkunç açlığı ve yoksulluğu gözler önüne seriyor. Dremly, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in uyguladığı ablukanın Gazze'yi kıtlığın eşiğine sürüklediğini belirtiyor.

Birçok Gazzeli, temel gıda maddelerine ulaşmakta büyük zorluk çekiyor. Mektupta un, bakliyat ve sınırlı sayıda konserve dışında yiyecek bulunamadığını çocukların yetersiz beslenmeden kaynaklanan hastalıklara yakalandığını anlatıyor.

Dremly, insani yardımın yetersiz ve dengesiz dağıtıldığını, hatta bazen son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin geldiğini belirtiyor.

İşte o yazı:

Dün rüyamda muz ve elma yediğimi gördüm. Yüzümde geniş bir gülümsemeyle uyandım - ancak bu geçici sevinç, hala burada, kuzey Gazze'de, aç bir mideyle, bir soykırımın ortasında olduğumu fark ettiğimde hızla hayal kırıklığına dönüştü.

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Bu, yerleşim bölgesinde kıtlıkla ilk kez karşılaşmamız değil. 7 Ekim'den bu yana, İsrail ordusu Gazze'ye temel ve hayati önem taşıyan gıdaların girişini engelledi veya sıkı bir şekilde sınırladı. Bizi silahlarıyla öldüremezlerse açlıktan öldürmeyi amaçlayarak gıda depolarını ve fırınları bombaladılar.

Artık bulunamayan veya fahiş fiyatlara satılan beyaz una alternatifler bulmak zorunda kaldık. Hayvan yemi kullandık ve o da bittiğinde boş midelerimizi doyurmak için yaprak ve ot yemeye başladık.

Ailemden ve Gazze'de tanıdığım diğer insanların çoğunda, özellikle çocuklarda, yetersiz beslenme ve susuzluğa bağlı olarak sarılık ve hepatit gibi hastalıklar görülüyor.

Bir noktada İsrail, zayıflamış bedenlerimiz için küçük bir rahatlama gibi gelen hafif bir insani yardım akışına izin verdi - ancak bu kısa sürdü ve ardından yiyeceklerin Gazze'ye girmesini önlemek için daha da güçlü önlemler alındı.

Birçok Filistinli aile gibi biz de ekim ayında bulabildiğimiz her türlü sebzeyi, baharatı ve konserve yiyeceği stokladık - savaş başladığından beri elektriğimiz olmadığı için buzdolabı olmadan bozulmayacak ürünler. Ancak malzemelerimiz birkaç hafta içinde tükendi. İnsanlar daha sonra artık kullanılmayan evlerde, hatta enkaz altında yiyecek aramaya başladılar - ama bu malzemeler de hızla tükendi.

Bazı pazarlarda hala satılık yiyecek maddeleri var, ancak yaklaşık dokuz aylık savaşın ardından insanlar meteliksiz kaldı. Kardeşim ve kız kardeşim gibi ben de tüm birikimlerimi harcadım ve borca ​​girdim. Birçok kişi yiyecek, un veya ilaç almak için mobilya veya başka eşyalarını sattı.

Gülüyor muyuz ağlıyor muyuz?

Haziran ayı sonu itibarıyla, ailemin taze sebze, et veya başka sağlıklı yiyeceklere sahip olmasının üzerinden dört aydan fazla zaman geçti. Un, sınırlı konserve ürünler ve baklagillerle hayatta kalıyoruz - sınırda bekleyen insani yardım kamyonlarıyla Gazze'ye yalnızca bunların girmesine izin veriliyor. Her gün aynı tür yiyecekleri yiyoruz.

Kız kardeşimin tarifleri renklendirme çabalarına rağmen, küçük yeğenlerim ve yeğenlerim sık ​​sık ağlıyor ve aynı monoton yemekleri yemeyi reddediyor. Dört yaşındaki yeğenim Tia, bir çizgi filmde gördükten sonra karpuz istediği için ağladı. Gözyaşlarını durdurmak için ona yalan söyledik, sağlıklı olmadığını söyledik. O zamandan beri çocuklara herhangi bir yiyecek fotoğrafı veya videosu göstermekten kaçınmayı öğrendik.

Çocukların aç kaldığını görmek yürek burkan bir durum ve biz yardım etmek için güçsüzüz. Beş yaşındaki yeğenim Hamoud'un doğum günü iki gün önceydi. Her şeye rağmen kutlamaya karar verdik.

Pastasız bir mum yaktık. "Mutlu Yıllar" şarkımız İsrail insansız hava araçlarının vızıltısını bastırırken, kız kardeşi ona sordu: "Doğum günün için ne diliyorsun?" Durakladı, kaşları derin düşüncelere dalmıştı. Birkaç saniye sonra gözleri parladı: "Bir hamburgerli sandviç yemeyi hayal ediyorum!"

Gülmek mi ağlamak mı bilemedik. Yiyecek sahibi olmanın doğum günü dileği olacağı bir zamanı hiç hayal etmemiştim.

Depresif, hüsrana uğramış ve kızgınız ama pes edemeyiz. Başka seçeneğimiz yok. Sonuna kadar direneceğiz.

Kuzeye ulaşan sınırlı insani yardım bile eşit dağıtılmıyor. Savaşın başlangıcından bu yana ailem iki veya üç kez yardım alırken, diğer aileler 20 defadan fazla yardım aldı - ve gerçekten yardıma muhtaç birçok kişi hiçbir yardım almadı, bu yüzden bazılarını onlara yeniden dağıttım. Yardım dağıtım sistemi kaos içinde ve danışılacak veya şikayette bulunulacak bir lider yok.

Diğer bir sorun da farklı ülkelerden gelen gıda yardımının kalitesinin eşit olmaması. Konserve yiyeceklerin çoğu süresi dolmuş ve teslim edilmeden önce uzun süre sıcak güneşin altında kamyonlarda bekletilmiş, bu nedenle bozulmuş halde geliyor.

Makarnayı yemek de bir zorluk. Makarnaya bayılırım ve her zaman yerdim. Ama son zamanlarda kız kardeşim pişirdiğinde, sanki pişirilmiş ve sonra tekrar pişirilmiş gibi garip bir şekle sahipti. Ablam tadının nasıl olduğunu sordu; Ona baktım ama hiçbir şey söylemedim ve sonra ikimiz de güldük çünkü yemekten başka çaremiz yoktu.

Kuzenlerim ve ben çatımızda patates ve domates gibi bitkiler yetiştirmeye çalıştık, ancak su kıtlığı nedeniyle başarısız oldu. İsrail güçleri mahallemizi iki kez işgal ettiğinde beklenmedik bir şekilde evlerimizden kaçmak zorunda kaldık ve bitkiler susuzluktan öldü.

'Yemek yapmayı unuttum'

Aylarca doğru düzgün yemek yemedik, kuzey Gazze'deki herkes kilo verdi. Savaşın başlangıcından bu yana 15 kilo verdim. Eskiden aktif biriydim ama şimdi zayıf bacaklarım vücudumu taşıyamıyor. Cildim solgun, kemiklerimde ve midemde sürekli bir baş dönmesi ve ağrı hissediyorum.

Bu savaştan önce yemek yapmayı seven ve aile için lezzetli yemekler hazırlayan kız kardeşim Diana da, muhtemelen son kullanma tarihi geçmiş yiyecekler yemek zorunda kalmasından ve beslenme çeşitliliğinin olmamasından kaynaklanan mide ağrılarından muzdarip. "Yemek yapmayı unuttuğumu hissediyorum ve bir daha yemek yapamayacağım" dedi umutsuzca.

Şiddetli açlığı daha da kötüleştiren şey, bu savaş sırasında her şeyin -yok edilen evlerden odun toplamak veya kilometrelerce uzaktan su getirmek gibi- daha fazla çaba ve enerji gerektirmesi, bedenlerimiz ise çok kırılgan.

“Çocuklarımı doyuramıyorum”

Her gün dükkanlara ve tezgahlara gidip alacak yiyecek bir şeyler bulmayı umuyorum ama genellikle eli boş dönüyorum. Yakın tarihli bir gezide, tanesi 4 dolara yumurta satan bir adam bulduğum için şanslıydım. Sahip olduğu yedi tanesini de aldım. Ailem için bir öğünlüğe bile yetmiyorlardı ama çocukları sevinçten zıplattılar. Altı yaşındaki yeğenim Basima, onları elimde görünce "Hepsini yemek istiyorum" diye çığlık attı.

Gazze'deki insanlar cömert ve sevgi doluydu, her zaman başkalarını, özellikle de kutsal günlerde ağırlamaya ve doyurmaya hazırdı - ama şimdi herkes şiddetli bir açlık çekiyor ve cömert davranacak hiçbir şeyleri yok.

Kurban Bayramı'nda bir arkadaşımız kapımızı çaldı, elinde bir ons etin bulunduğu beyaz bir poşet vardı. Sokaktaki kimsenin görmemesi için üç poşete koyacak kadar zekiydi. Annemin sorunu "kimsenin kokusunu almadan nasıl pişireceğiydi". Ateş yakıp çatıda pişirmesine yardım ettim, tencerenin kapağını kapalı tuttum; az pişmiş halde çıktı ve yiyen çocukların çoğu, mideleri beklenmedik yemeğe alışmakta zorlandığı için sindirim sorunları yaşadı.

Açlıktan ölmek bombalardan ölmekten çok daha kötüdür çünkü kendi açlığınızın ortasında ve çocuklarınızın aç kaldığını izlerken bin kez öldüğünüzü hissedersiniz. Depresif, hüsrana uğramış ve kızgınız ama pes edemeyiz. Başka seçeneğimiz yok. Sonuna kadar direneceğiz.

Ahmed Dremly, Middle East Eye

Tercüme: Baran Dergisi