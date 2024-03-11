Gazze'de açlıkla savaşan bebeklerin görüntüleri yürek sızlattı!
CNN İnternational, Gazze'de açlıkla mücadele bebeklerin durumunu raporladığı haberinde kan donduran görüntüler yayınladı.
Gazze'de, bugün de 2 bebeğin açlık sebebiyle hayatını kaybetmesiyle açlığa bağlı ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi.
CNN İnternational, Gazze'deki yetersiz koşullarda yaşam mücadelesi veren bebeklerin görüntülerini yayınladı.
Görüntüler izleyenlerin yüreğini sızlattı.
Filistin Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, yetersiz beslenme sebebiyle daha fazla bebeğin hayatını kaybetmesinden endişe edildiğini vurgulamıştı.
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