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Dünya Gazze'de açlık nedeniyle 2'si çocuk 4 kişi daha vefat etti!
Dünya

Gazze'de açlık nedeniyle 2'si çocuk 4 kişi daha vefat etti!

Yeniakit Publisher
2024-03-31 18:25:00 -
Gazze'de açlık nedeniyle 2'si çocuk 4 kişi daha vefat etti!

Gazze Şeridi'nde işgalci siyonistlerin neden olduğu kıtlık sonrası açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 4 kişi daha artarak 34'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde işgalci siyonistlerin neden olduğu kıtlık sonrası açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 4 kişi daha artarak 34'e yükseldi.

Filistin resmi haber ajansı Wafa'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde 4 kişi açlık nedeniyle hayatını kaybetti.

Haberde, Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi'nde açlık, susuzluk ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle ölen 4 kişiden 2'sinin çocuk olduğu belirtildi.

Böylece işgalci siyonistlerin neden olduğu kıtlık sonrası açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 31'i çocuk olmak üzere 34'e yükseldi.

Gazze Şeridi, 7 Ekim'den bu yana sürekli işgal rejiminin saldırı ve soykırımına maruz kalırken bu durum ciddi gıda, su, ilaç ve yakıt tedariki kıtlığı nedeniyle son derece zor insani koşulları beraberinde getiriyor.
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Savaşın sonucunda Gazze Şeridi halkı, özellikle Gazze şehri ve Kuzey bölgeler, şiddetli gıda, su, ilaç ve yakıt eksikliği nedeniyle kıtlığın eşiğine geldi ve yaklaşık iki milyon Filistinli Gazze'den yerinden edildi.

İşgal, Gazze Şeridi'ne, özellikle kuzey bölgelerine insani yardım ulaştırılmasını engellemeye devam ediyor. Gazze Şeridi'nin güneyine ulaşan yardımlar özellikle 1,3 milyondan fazla vatandaşın kuzeyden güney Gazze'ye, özellikle de Refah'a göç etmesiyle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalıyor.

İşgal ordusu, Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini engellemekle kalmıyor, aynı zamanda bilinçli olarak yardım bekleyen Filistinlileri de kasıtlı hedef alarak yüzlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden oluyor.

Gazze'de, işgal saldırısının başlangıcından bu yana şehit olanların sayısı 32 bin 782'ye, yaralıların sayısı 75 bin 298'e yükseldi.

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