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Aktüel Gazze'de, açlık grevindeki Filistinli tutuklu Ahres'e destek gösterisi
Aktüel

Gazze'de, açlık grevindeki Filistinli tutuklu Ahres'e destek gösterisi

Yeniakit Publisher
2020-10-24 22:03:30 -
Gazze'de, açlık grevindeki Filistinli tutuklu Ahres'e destek gösterisi

GAZZE (AA) - İsrail hapishanesinde 90 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres'e destek için Gazze Şeridi'nde gösteri düzenlendi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) öğrenci kollarının çağrısıyla Refah kentinde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevi yapan Ahres'in serbest bırakılmasını istedi.

Ellerinde "Ahres tehlikede", "Uluslararası toplum nerede", "Ahres'e özgürlük" yazılı dövizler taşıyan eylemciler, Filistinli tutuklu için uluslararası toplumdan destek talep etti.

FHKC öğrenci kolları üyesi Ali Abdulbaki, gösteri sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahres'in İsrail'e meydan okuyarak açlık grevini sürdürdüğünü belirtti.

Ahres ve tüm Filistinli tutukluların sürekli İsrail'in ihlallerine maruz kaldığını ifade eden Abdulbaki, Filistinli tutuklularla dayanışma içinde olmanın ulusal ve ahlaki bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Abdulbaki, uluslararası hukuk kurumlarına, tutuklulara yönelik keyfi uygulamalarına ve ihlallerine son vermesi için İsrail'e baskı yapma ve suçluları yargılama çağrısında bulundu.

- Açlık grevindeki Filistinli tutuklu "Mahir el-Ahres"

İsrail askerlerince Batı Şeria'nın Cenin kentindeki evinden 27 Temmuz'da gözaltına alınan Ahres, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.

Altı çocuk babası Ahres, 1989, 2004, 2009 ve 2018 yıllarında da İsrail güçlerince 4 kere gözaltına alınmış, toplam 62 ay tutuklu kalmıştı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, yaptığı açıklamada, açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Ahres'in sağlık durumunun "kritik" olduğunu bildirmişti.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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