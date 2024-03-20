'Gazze'de açlık çeken bebeklerin ağlayacak gücü bile kalmadı'

Gazze Şeridi'nde açlık sebebiyle insani durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Pazar günü yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 13 binden fazla çocuğun öldüğünü ve binlercesinin de yaralandığını bildirdi.

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell CBS News'de yayınlanan "Face the Nation" programında verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada neredeyse hiçbir çatışmada çocuklar arasında bu oranda ölüm görmedik. Ağır anemi ve yetersiz beslenmeden muzdarip çocukların koğuşlarında bulundum, tüm koğuş kesinlikle sessizdi. Çünkü çocuklar, bebekler ağlayacak enerjiye bile sahip değiller."

Russell, yardım kamyonlarının Gazze'ye girmesinin önünde "çok büyük bürokratik zorluklar" olduğuna dikkat çekti. Hava ve denizden gönderilen yardımlara rağmen Russell "Kamyonlar ve kara yoluyla taşıma, yardım ulaştırmanın açık ara en etkili ve verimli yolu." şeklinde konuştu.

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Pazar günü BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze'deki insanların "kıtlığın eşiğinde" olduğu uyarısında bulunmuştu.

Aynı gün Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) de Gazze'deki mevcut durumun "kelimelerle tarif edilemeyeceğini" belirtmişti.

Kaynak: Mepa News