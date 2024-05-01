Gazze’de ABD’li üniversite öğrencileri için dayanışma gösterisi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 208 gündür devam ederken, ABD’de birçok üniversite öğrencilerin Filistin’e destek gösterileri sürüyor. Gazze Şeridi’nde Filistin’e destek gösterisi düzenleyen öğrenciler için dayanışma gösterisi düzenlendi.

Gazze Şeridi'ndeki Deyr El Balah kentinde bulunan El Aksa Şehitleri Hastanesi'nin avlusunda düzenlenen gösteriye, doktorlar, aktivistler ve yerinden edilmiş çocuklar katıldı. Gösteride, "Davamızı destekleyen tüm öğrencilere teşekkür ederiz", "Filistin özgürlerin davasıdır" ve "Gazze'den hepinize teşekkür ederiz" yazılı pankartlar açıldı.

"ABD ve Avrupa'daki üniversite öğrencilerinin yaptığı, ahlaki ve insani bir devrimdir”

El Aksa Şehitleri Hastanesi Sözcüsü Dr. Halil Al-Dakran yaptığı konuşmada, "ABD ve Avrupa'daki üniversite öğrencilerinin yaptığı, Filistin halkına yönelik adaletsizliği ve soykırımı ortadan kaldırmayı amaçlayan ahlaki ve insani bir devrimdir. Tüm üniversitelerde Filistin halkının hakları için ayağa kalkan tüm öğrencilere teşekkür ediyoruz" dedi.



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“Bu gösterilerin ve etkinliklerin dünyadaki tüm üniversitelere yayılmasını umuyoruz”

El Aksa Şehitleri Hastanesi Acil Servis Bölüm Başkanı Dr. Muhammed Rayan ise yaptığı açıklamada, "Buradan, Gazze'nin merkezinden, İsrail'in Gazze'ye açtığı savaşa karşı bizimle birlikte duran tüm öğrencilere teşekkür ediyoruz. Gazze'deki savaşa hayır diyen herkese teşekkürler. Savaşa hayır diyen, İşgale hayır diyen, soykırıma hayır diyen herkese teşekkürler. Bu gösterilerin ve etkinliklerin dünyadaki tüm üniversitelere yayılmasını ve İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırganlığını durdurmada daha güçlü ve etkili olmalarını umuyoruz" dedi.

ABD’nin New York kentinde 18 Nisan’da başlayan ve ülke genelindeki üniversitelere yayılan Filistin yanlısı protestolar sürerken, polis binden fazla öğrenciyi bugüne kadar gözaltına aldı.