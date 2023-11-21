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Dünya Gazze'de ABD askerleri öldürüldü
Dünya

Gazze'de ABD askerleri öldürüldü

Yeniakit Publisher
2023-11-21 09:57:00 -
Gazze'de ABD askerleri öldürüldü

Siyonist işgal rejimine Gazze'ye yönelik saldırılarında fiili destek veren ABD askerleri de siyonistlerle beraber öldü.

Siyonist işgal rejimine Gazze'ye yönelik saldırılarında fiili destek veren ABD askerleri de siyonistlerle beraber öldü.

Washington, 7 Ekim'den bu yana işgal rejimi ordusunda görev yapan 6 Amerikan askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) eski danışmanı Emekli Albay Douglas Macgregor, ABD ve siyonist rejim özel kuvvetlerinden oluşan bir birliğin, keşif yapmak ve rehineleri kurtarmanın yollarını bulmak için girdiği Gazze Şeridi’nde vurulduğunu açıklamıştı.

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