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Dünya Gazze'de 50'den fazla kişi esir alındı! Yine infaz edecekler!
Dünya

Gazze'de 50'den fazla kişi esir alındı! Yine infaz edecekler!

Yeniakit Publisher
2024-02-08 09:19:00 -
Gazze'de 50'den fazla kişi esir alındı! Yine infaz edecekler!

Siyonist işgal rejimi Han Yunus'ta 50'den fazla Filistinliyi alıkoydu.

Siyonist işgal rejimi Han Yunus'ta 50'den fazla Filistinliyi alıkoydu.

Siyonist işgal rejimi Han Yunus'ta 50'den fazla Filistinliyi alıkoydu. İşgal rejimi alıkonulanlardan bazılarının Hamas'ın Nuh'ba gücünde faaliyet gösterdiğini iddia etti.

Elleri ve gözleri bağlanan Filistinliler bilinmeyen bir yere götürüldü.

Geçtiğimiz günlerde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'daki bir okulda 30 kişinin elleri ve gözleri bağlı şekilde cesetleri bulunmuştu.
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