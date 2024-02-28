Gazze'de 4 çocuk hastanede şehit oldu! sebep yetersiz beslenme
Gazze Şeridi’ndeki Kamal Adwan Hastanesi'nde 4 çocuk hayatını kaybetti.
Çocukların yetersiz beslenme sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılar devam ederken, bölgede insani kriz her geçen gün derinleşiyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kamal Adwan Hastanesi'nde yetersiz beslenmeye bağlı aşırı su kaybından 4 çocuğun hayatını kaybettiği, 7 çocuğun ise sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.
Bakanlık, insani yardımların Gazze Şeridi’ne ulaştırılması çağrısında bulunarak, açlık krizine çözüm bulunmazsa önümüzdeki günlerde binlerce kişinin ölebileceği uyarısında bulunmuştu.