Gazze yönetimi ve yaralılar konuştu! İsrail yalanlarla katliamı çarpıtıyor

Gazze Şeridi’nde yardım bekleyenlerin hedef alındığı saldırıdan yaralı kurtulanlar ve Gazze’deki Filistinli yetkililer, İsrail’in söz konusu saldırıya ilişkin iddialarını yalanladı. 112 kişiyi katleden, 750 kişiyi de yaralayan siyonistler bu acı soykırım saldırısı sonrası dünyaya “Yardım tırlarının etrafını saran Filistinliler, tırların geçişini sağlayan İsrail askerlerine tehdit oluşturacak biçimde yaklaştığı için askerler ateş açmıştır. Ayrıca ölümlerin çoğu izdihamdan olmuştur” diye açıklama yaparak, soykırımın üstünü örtemeye çalıştı. Ancak saldırıdan yaralı kurtulanlar siyonistlerin çarpıtma ve yalanlarla dünyaya kandırmaya çalıştığını söyledi. Filistinli Suheyb Şaban, annesine ve mide sorunları yaşayan tek kız kardeşine yiyecek alabilmek için ilk kez Nabulsi bölgesine gittiğini söyledi. Şaban, yardım getirecek araçları beklemeye ve un almaya gittiğini, tırın üzerine çıkarak 25 kiloluk bir çuval aldığını ancak tırdan indikten sonra İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığını anlattı.

Tanklar direkt bizi vurdu

Saldırıda yaralanan Filistinli çocuk Abdulkerim Lebed, aç olduklarını ve un alabilmek için Nabulsi Kavşağı’na gittiğini söyledi. Lebed, “İsrail tankları tırların önüne geçti ve üzerimize ateş açtılar. Biz de kaçtık. Ancak kurşunlar doğrudan elimize ve sırtımıza isabet etti” diye konuştu.

İsrail’in açıkladığı gibi siyonist askerlere yaklaşma olayı yakanmadığını belirten bir Filistin’i genç de “Kalabalık vardı ama izdiham yoktu. Kamyondaki görevli un çuvalını verdiği sırada vuruldum. Görevli de vuruldu ve kamyondan üzerime düştü” dedi.

Öldürme kastıyla saldırdı

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, “İşgalciler, en az 112 şehidin hayatına mal olan katliamı önceden planlamıştı” derken yaralıların çoğunun vücutlarının üst kısmından vurulduğunu dolayısıyla durumlarının kritik olduğunu vurguladı.

İsrail yalan söylüyor

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail’in “ölümlerin çoğunun izdiham sonucu meydana geldiği” yönündeki iddialarını yalanlayarak şunları söyledi: “İsrail işgal devleti, yanlış bilgilendirme yapıyor, sahte haberler yayıyor, kamuoyuna yalan söylüyor, bilinçli ve kasıtlı olarak işlediği menfur suçtan ve korkunç katliamdan kaçmaya çalışıyor. İnsanların İsrail’in doğrudan üzerlerine attığı kurşun ve top mermileri sonucu şehit oldukları ve yaralanmalar da yaralıların doğrudan mermilerle vurulduklarını kanıtlıyor.”

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Katliamı örtmeye çalışıyor

Sevabite, “Filistin halkının kararlılığı karşısında, İsrail’in alçakça yalanlar yayarak, rezil oluşunu örtmeye çalıştığını” belirtirken, 147 gündür vahşi saldırı ve sistematik açlıkla mücadele eden Filistinlilerin bir katliama daha uğradığını vurguladı.

Bu arada Hamas’tan yapılan açıklamada, “Siyonist ordu, halkımızın sistematik öldürülmesini meşrulaştırmak için önemsiz bir hikaye anlatarak, gerçekleştirdiği korkunç katliam hakkında aldatma ve yalan bilgi aktarmaktadır” ifadesi kullanıldı.