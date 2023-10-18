Gazze tüm insanlığın ortak yarasıdır

Gazze için dayanışma göstermeye devam edeceklerini belirten Eren, “Unutulmamalıdır ki, Gazze’de yaşanılan trajedi sadece Müslümanların değil tüm insanlığın ortak yarasıdır” diye konuştu. Eren, dünyanın gözü önünde “tarifsiz bir vahşet” yaşandığına dikkati çekerek kadın, çocuk, yaşlı demeden “topyekün bir imha anlayışı ile Gazzelilerin yok edilmeye çalışıldığının” altını çizdi. Savaş hukuku dahi gözetilmeden masum sivillerin en temel ihtiyaçları olan su, elektrik, barınma, yiyecek ve tıbbi malzemelere ulaşmalarının engellendiğini ifade eden Eren, “Gazzeli Müslüman kardeşlerimizin şahsında İsrail tarafından insanlık öldürülüyor, sözde medeni dünya da bunu izlemekle yetiniyor” değerlendirmesinde bulundu.