Gazze Şeridi’ne 10 tırlık yardım konvoyu

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar 23’üncü gününde de sürüyor. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Mısır Kızılayı tarafından gönderilen ve yiyecek, ilaç, tıbbi malzeme taşıyan 10 tırlık konvoyun Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze Şeridi’ne giriş yaptığı belirtildi.

Tırlarda yakıtın bulunmadığı bildirildi.

94 tır Gazze'ye giriş yaptı

Bu konvoyla birlikte İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan toplam 94 tır giriş yapmış oldu.