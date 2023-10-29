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Gündem Gazze Şeridi’ne 10 tırlık yardım konvoyu
Gündem

Gazze Şeridi’ne 10 tırlık yardım konvoyu

Yeniakit Publisher
2023-10-29 17:52:00 - 2023-10-29 18:05:45
Gazze Şeridi’ne 10 tırlık yardım konvoyu

İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi’ne yiyecek, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan 10 tırlık yardım konvoyu Refah Sınır Kapısı’ndan giriş yaptı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar 23’üncü gününde de sürüyor. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Mısır Kızılayı tarafından gönderilen ve yiyecek, ilaç, tıbbi malzeme taşıyan 10 tırlık konvoyun Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze Şeridi’ne giriş yaptığı belirtildi.

Tırlarda yakıtın bulunmadığı bildirildi.

94 tır Gazze'ye giriş yaptı

Bu konvoyla birlikte İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan toplam 94 tır giriş yapmış oldu.

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Ömer

10 Tır Yardim Müslümanların Nabzını Yokluyor Katil İsrail Ne demek 10 Tir Filistin Tas üstünde Tas kalmadı 1000 lerce Tir bile yeterli değil Zalimlerin Ocağına Düşer O Ates İnşallah
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