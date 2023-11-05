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Gündem Gazze şeridinde yine kabus gibi gece! Tüm iletişim araçları kesildi
Gündem

Gazze şeridinde yine kabus gibi gece! Tüm iletişim araçları kesildi

Yeniakit Publisher
2023-11-05 21:26:00 - 2023-11-05 21:44:55
Gazze şeridinde yine kabus gibi gece! Tüm iletişim araçları kesildi

Siyonistin zulmün aralıksız sürdüğü Gazze yine kabus gibi bir gece yaşıyor.

Filistin Telekomünikasyon (PALTEL) şirketi, Gazze Şeridi’nde İsrail tarafından iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.

Gazze Şeridi’nde bir kez daha internet ve telefon kesildi.

Filistin Telekomünikasyon (PALTEL) şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Daha önce yeniden bağlanan ana hatların İsrail tarafından tekrar kesilmesi nedeniyle Gazze Şeridi ile tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz” denildi.

İnternet hareketlerini gözetleyen NetBlocks, yerel saatle 18.50’de Gazze Şeridi'nde internet bağlantısında yeni bir “çöküş” yaşandığını belirterek, bunun geçtiğimiz aydan bu yana üçüncü kesinti olduğunu aktardı.

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