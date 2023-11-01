Gazze Şeridi 'çocuk mezarlığına' dönüştü!

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana her gün ortalama 420 Filistinli çocuk öldürüldü ya da yaralandı.

Birleşmiş Milletler, İsrail'in kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik savaşı sırasında daha fazla çocuğun susuzluktan ölme ihtimaline karşı uyarıda bulunurken, bölgenin binlerce çocuk için "mezarlık haline geldiğini" açıkladı.

İsrail ordusu Gazze'ye yönelik devam eden sivilleri hedef alan yoğun hava saldırılarının yanında kara saldırısını da genişletmiş durumda.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 8.500'den fazla Filistinlinin İsrail saldırılarında öldüğünü açıkladı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) sözcüsü James Elder Salı günü yaptığı açıklamada, "Öldürülen çocuk sayısının önce onlarca, sonra yüzlerce ve nihayetinde binlerce olduğuna dair en ciddi korkularımız sadece iki hafta içinde gerçekleşti" dedi ve ekledi:

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"Rakamlar dehşet verici, bildirildiğine göre 3.450'den fazla çocuk öldürüldü, şaşırtıcı bir şekilde bu sayı her gün önemli ölçüde artıyor. Gazze binlerce çocuk için bir mezarlığa dönüştü. Diğer herkes için ise dünyadaki bir cehenneme"

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell de İsrail saldırıları nedeniyle en az 6.300 çocuğun yaralandığını söyledi.

Russell, bunun Gazze Şeridi'nde "her gün ortalama 420 Filistinli çocuğun öldüğü ya da yaralandığı" anlamına geldiğini belirtti.

Russell, "Bu rakamlar bizi şok etmeli ve derinden sarsmalı" dedi.

UNICEF, Gazze Şeridi'ne su, gıda, tıbbi malzeme ve yakıt da dahil olmak üzere insani yardımların güvenli, sürekli ve engelsiz bir şekilde ulaştırılması için tüm geçiş kapılarının açılmasıyla birlikte acil bir insani ateşkes çağrısında bulundu.

Catherine Russell, "Peki ya ateşkes olmazsa, su olmazsa, ilaç olmazsa ve kaçırılan çocuklar serbest bırakılmazsa? O zaman masum çocukları etkileyen daha da büyük dehşetlere doğru sürükleniriz" dedi.

Sözcü Elder, Gazze'deki sağlık fakültelerinden alınan rakamlara göre 940 kadar çocuğun "kayıp" olduğunu söyledi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) sözcüsü Jens Laerke de şunları ekledi: "Enkaz altında kalan çocukları düşünmek neredeyse dayanılmaz, ancak onları çıkarmak için çok az fırsat ya da olasılık var."

Bombaların ötesinde tehditler

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı sıkı abluka da Gazze'nin yakıt, elektrik ve su kaynaklarını kesmiş ve yardım sevkiyatını, bölgedeki 2.3 milyon Filistinlinin ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak "küçük bir damlaya" indirgedi.

Elder, çocuklara yönelik tehditlerin "bombaların ötesine geçtiğini" belirterek, kuşatma altındaki Filistin bölgesinde karşılaşılan diğer tehditler arasında su ve travmanın da yer aldığını vurguladı.

Gazze'de bir milyondan fazla çocuğun kritik bir su kriziyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunan Elder, Gazze'nin günlük su üretiminin, kapasitenin yüzde beşi düzeyinde olduğunu belirtti.

Elder, "Dolayısıyla, susuzluktan kaynaklanan çocuk ölümleri, özellikle de susuzluktan kaynaklanan bebek ölümleri büyüyen bir tehdit" dedi.

Sözcü travma konusunda ise şunları söyledi: "Çatışmalar sona erdiğinde, bunun çocuklara ve halka etkisi nesiller boyunca devam edecek."

Elder, mevcut çatışma başlamadan önce Gazze'de 800.000'den fazla çocuğun -tüm çocuk nüfusunun dörtte üçü- psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunun tespit edildiğini vurguladı.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, son üç hafta içinde Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin neredeyse yüzde 70'inin çocuk ve kadın olduğunu söyledi.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen çocuk sayısının, 2019'dan bu yana dünyadaki çatışma bölgelerinde her yıl öldürülen çocuk sayısını aştığını söyledi.

Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada "İsrail'in ağır bombardımanı nedeniyle abluka altındaki bölgede güvenli bir yer olmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Mepa News, Al Jazeera