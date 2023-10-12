Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ataullah: Hamas'ı suçlayanlara yazıklar olsun!

Akit TV'deki Başka Açıdan programına katılan Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enver Ataullah, tüm Filistin halkının Hamas direnişini desteklediğini söyledi.

"Bizim kaybedecek hiçbir şeyimiz kalmadı, bütün Filistin Hamas direnişinin arkasında" diyen Ataullah, "Bazı Müslümanlar İsrail'in uydurduğu hikayelere inanıyorlar. Ben Hamas Sözcüsü değilim ama bütün Filistinliler Hamas direnişinin arkasında. Türkiye'den de dünya kamuoyundan da maalesef birçok kişinin Hamas'ı suçladığını gördük." ifadelerini kullandı.

Ataullah, "Bazı gazeteciler, bazı politikacılar, kültürlü insanlar Hamas'ın sivilleri öldürdükleri yalanına inanıyorlar. Yazıklar olsun." diye konuştu.