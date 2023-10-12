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Gündem

Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Akit TV'de konuştu: İslam ülkeleri susarsa Gazze'yi haritadan silecekler!

Yeniakit Publisher
2023-10-12 23:06:00 - 2023-10-12 23:49:38

Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enver Ataullah Akit TV canlı yayınında konuştu.

Akit TV'deki Başka Açıdan programına katılan Ataullah, siyonistlerin saldırılarına ilişkin son gelişmeleri anlattı.

Ataullah, "Bizim kaybedecek hiçbir şeyimiz kalmadı, bütün Filistin Hamas direnişinin arkasında" dedi.

Enver Ataullah'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Eğer İslam ülkeleri susarsa, Gazze'yi haritadan silecekler.

Bazı Müslümanlar İsrail'in uydurduğu hikayelere inanıyorlar. Ben Hamas Sözcüsü değilim ama bütün Filistinliler Hamas direnişinin arkasında. Türkiye'den de dünya kamuoyundan da maalesef birçok kişinin Hamas'ı suçladığını gördük.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bazı gazeteciler, bazı politikacılar, kültürlü insanlar Hamas'ın sivilleri öldürdükleri yalanına inanıyorlar. Yazıklar olsun.

Biz tarihin, dünyanın en büyük hapishanesinde yaşıyoruz. Burada açık hava hapishanesi yaşıyoruz.

Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemiz, onurumuz. Her gün saldırıya maruz kalıyor. Bu saldırılar bugün başlamadı.

Gazze etrafında sınıra yakın insanların evi yıkıldı. 330 bin kişi evleri yıkılınca sokaklarda kaldı. Okullara sığındılar. Bir sınıfta 4 aile birden yaşıyor.

Su yok. 6 gündür abdest alamayan insanlarımız var. Su bulunamıyor.

Gıda meselesi de var. Bir gün, iki gün, üç hafta, beş hafta gıdasız yaşayabiliriz. Ama özgürlük olmadan yaşayamayız. Biz kimse gibi rahat değiliz. Kuşatma altında yaşayan bir halkız. Gıda şu aşamada bizim için önemli değil. Önemli olan özgürlüğümüzü kazanmamız.

Siyonistler kara harekatına hazırlanıyor. Yüzbinlerce siyonist saldıracak. Burada yaşananlar anlatılmaz hale geldi. Müslümanların desteğini bekliyoruz.

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