  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dolandırılan Arda Turan: Tüm birikimimi kaybettim

Akaryakıt fiyatları her an altüst olabilir! Kötü haber az önce geldi

Dev fabrika için Manisa'da arazi bakıyordu! İngilizler 'Elon Musk o ülkeyi seçti' diyerek duyurdu

Selçuk Bayraktar'dan esinlenip İHA ürettiler! İşte KANSUVA

BP'nin Türkiye'den çekilmesiyle ilgili Ramazan Kurtoğlu'ndan şok uyarı: Türkiye'ye karşı bir hazırlık yapılıyor

Alman vatandaş çektiği videoda Erdoğan'a övgüler yağdırdı

Ülke tarihinin en büyük salgını! "Pandemi seviyesinde"

En yetkili isim hükümetin asgari ücret kararını duyurdu: O tarihte zam yapılmayacak

Asım’ın Nesli Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu’nda buluştu: 7 Güzel Adam’a Vefa Gecesi

İYİ Parti'de peş peşe istifaların ardından kan donduran cinsel saldırı ve tecavüz
Gündem Gazze Sağlık Bakanlığı korkunç gerçeği açıkladı!
Gündem

Gazze Sağlık Bakanlığı korkunç gerçeği açıkladı!

Yeniakit Publisher
2023-11-21 16:32:00 -
Gazze Sağlık Bakanlığı korkunç gerçeği açıkladı!

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, katil İsrail yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tüm hastanelerin hizmet dışı kaldığını açıkladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tüm hastanelerin hizmet dışı kaldığını ve kuşatma altındaki Endonezya Hastanesi'ndekilerin tahliyesi için Birleşmiş Milletler (BM) ile koordinasyon halinde olduklarını duyurdu.

Endonezya Hastanesi kuşatma altında

Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, e yaptığı açıklamada, 200'ü sağlık personeli, 400'ü yaralı ve refakatçisi, 2 bini buraya sığınanlardan oluşan 2 bin 600 kişinin kuşatma altındaki Endonezya Hastanesi'nde bulunduğunu söyledi.

Tahliye için BM ile koordinasyon halinde olduklarını aktaran Kudra, dün çok sayıda kişinin hastaneden kaçtığını ancak İsrail güçlerinin bu kişileri doğrudan hedef alarak öldürdüğünü ifade etti.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü ile dün yapılan koordinasyon sonucu Endonezya Hastanesi'nden 100'den fazla yaralının Gazze'nin güneyine nakledildiğini kaydeden Kudra, "İsrail, Endonezya Hastanesi'ni askeri bir kışlaya dönüştürmeye çalışıyor ve burada savaş suçu işliyor; yıkıcı eylemler gerçekleştiriyor." dedi.

Kudra, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tüm hastanelerin hizmet dışı kaldığını, İsrail güçlerinin bu bölgedeki tek diyaliz merkezi Nura el-Kabi Tıp Merkezi'ni de kuşatma altına aldığını belirtti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi'ne ilişkin de konuşan Kudra, hastanede hala 259 yaralının yanı sıra çok sayıda refakatçi, yerinden edilmiş kişi ve sağlık personelinin bulunduğunu aktardı.

Önceki günlerde Dünya Sağlık Örgütünden bir heyetin, Şifa Hastanesi'ni ziyaret ettiğini ve hastanede kalanların tahliyesi için koordinasyon sağlamaya çalıştıklarını kaydeden Filistinli yetkili, şu ana kadar Şifa Hastanesi'ndekilerin tahliyesine ilişkin yeni bir gelişme olmadığını ifade etti.

Kudra, Gazze'nin güneyindeki hastanelerin ise Şifa ve Endonezya Hastanelerinden yapılan tahliyeler nedeniyle ağır hasta yükünü kaldıramadığını dile getirdi.

Gazze'deki Şifa Hastanesi doktoru: "Hastanedeki hayat ölüme yakındı, yaralılar 3-4 gün ne su ne de yemek bulabildi"
Gazze'deki Şifa Hastanesi doktoru: "Hastanedeki hayat ölüme yakındı, yaralılar 3-4 gün ne su ne de yemek bulabildi"

Dünya

Gazze'deki Şifa Hastanesi doktoru: "Hastanedeki hayat ölüme yakındı, yaralılar 3-4 gün ne su ne de yemek bulabildi"

Gazze'den tahliye edilen Türkiye ve KKTC vatandaşları İstanbul'a geldi
Gazze'den tahliye edilen Türkiye ve KKTC vatandaşları İstanbul'a geldi

Gündem

Gazze'den tahliye edilen Türkiye ve KKTC vatandaşları İstanbul'a geldi

Japonya, Gazze'deki insani krize çözüm için acil eyleme geçilmesi çağrısını yineledi
Japonya, Gazze'deki insani krize çözüm için acil eyleme geçilmesi çağrısını yineledi

Yerel

Japonya, Gazze'deki insani krize çözüm için acil eyleme geçilmesi çağrısını yineledi

İşte Gazze'deki yıkımın resmi! Kadim şehir 45 günde enkaza döndü
İşte Gazze'deki yıkımın resmi! Kadim şehir 45 günde enkaza döndü

Gündem

İşte Gazze'deki yıkımın resmi! Kadim şehir 45 günde enkaza döndü

Japonya, Gazze çağrısını yineledi!
Japonya, Gazze çağrısını yineledi!

Dünya

Japonya, Gazze çağrısını yineledi!

"Gazze'de şimdiye kadar eşi görülmemiş sayıda sivil öldü"
"Gazze'de şimdiye kadar eşi görülmemiş sayıda sivil öldü"

Dünya

"Gazze'de şimdiye kadar eşi görülmemiş sayıda sivil öldü"

Gazze'de ABD askerleri öldürüldü
Gazze'de ABD askerleri öldürüldü

Dünya

Gazze'de ABD askerleri öldürüldü

İtalya da ayaklandı! Gazze’yi kurtarın Filistinli çocuklar İtalya'da anıldı.
İtalya da ayaklandı! Gazze’yi kurtarın Filistinli çocuklar İtalya'da anıldı.

Gündem

İtalya da ayaklandı! Gazze’yi kurtarın Filistinli çocuklar İtalya'da anıldı.

Fas'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları protesto edildi.
Fas'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları protesto edildi.

Dünya

Fas'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları protesto edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23