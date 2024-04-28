Gazze konusunda samimi iseniz bunlara hiçbir lafınız yok mu?

Gazzeli mazlumlar konusunda samimi olduğunu iddia edip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazze üzerinden eleştiride bulunanlar, CHP'li isimlere tek kelime edemiyor.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamas liderleriyle kucaklaşıp küffara meydan okuduğu gün "Kürecik Üssü" yalanını ortaya attı.

Bekin, "Kürecik Üssü'nden alınan istihbarat ile İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeleri engellendi" iddiasını gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanlığı yetkilileri, Kürecik Üssü ile ilgili iddianın daha önce defalarca yalanlandığını hatırlatarak Yeniden Refahlılara cevap verse de Bekin'in ardından Fatih Erbakan da aynı yalanı öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün İstanbul'da yaptığı konuşmasında kendisini hedef alanlara seslendi.

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"Kürecik'teki radar merkezinin ülkemizin ve ittifakımızın güvenliği dışında hiçbir devletle herhangi bir ilişkisi, bağı, irtibatı yoktur ve olamaz. Türkiye Cumhuriyeti böyle bir şeye zaten izin vermez, vermemiştir" diyen Erdoğan, "Bir Müslüman olarak her şeyden önce yalan, Allah'ın ve Rasulünün (sav) en çok nefret ettiği şeydir. Böyle yalan söylemeyin. Kurtulamazsınız. Bunun hesabını da ebedi alemde vereceksiniz." ifadeleri ile eleştiride bulundu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet İsrail'le ticaret yapıyor" yalanı üzerinden de defalarca hedefe kondu. Bu iddiayı gündeme getirenler mütedeyyin kesimi sokak eylemlerine davet etti.

Bunlara edecek tek lafınız yok mu?

Saadetliler ve Yeniden Refahlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Gazze" konusunda samimi olduklarını iddia ederek yüklenirken, muhalefetin Filistin'in özgürlüğü için mücadele eden Hamas aleyhindeki açık beyanlarına karşı sessiz kalarak iki yüzlülüklerini ortaya koydu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, defalarca, "Hamas bir terör örgütüdür" demesi karşısında tek eleştiri getirmeyen çevreler, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Batı medyasına verdiği röportajda kullandığı, "Tabii Hamas İsrail’de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz." ifadelerine de bir itirazda bulunamadı.

İmamoğlu'nun açıklamasından sonra gözler tekrar Erdoğan'ı Gazze üzerinden hedef alanlara çevrildi.