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Gündem Gazze katliamında yeniden gündem oldu! Adnan Oktar örgütünden MOSSAD itirafı!
Gündem

Gazze katliamında yeniden gündem oldu! Adnan Oktar örgütünden MOSSAD itirafı!

Yeniakit Publisher
2023-12-17 11:56:00 -

Organize suç örgütü lideri Adnan Oktar’ın MOSSAD itirafı tekrar gündem oldu.

Silahlı suç örgütü lideri Adnan Oktar’ın 2018’de yakalandıktan sonra orta çıkan videolarından biri tekrar gündem oldu.

Kamuoyunda kedicikleriyle bilinen Adnan Oktar'ın şoke eden fotoğrafları ortaya çıktı. İsrailli vekille birkaç kez gizli gizli görüşen Adnan Oktar'ın bilgileri MOSSAD'a verdiği aktarıldı. Bu yıl içinde İsrailli vekille birkaç kez görüşen Adnan Oktar'ın bilgileri MOSSAD'a verdiği ifşa oldu.

Yayınlanan videoda, “Netanyahu beyle görüştük. Sizin selamlarınızı ilettik, iletince de hemen yüzü gülümsedi. İsrail halkının dostluklarını dile getirdik. İsrail’in orda kıyamete kadar olacağı inşallah, dua ediyoruz destekliyoruz.” İfadeleri geçti. İşte o video…

Mossad nedir, ne demek? Mossad ajanları ile ilgili bilgiler...

Mossad; dünya genelinde faaliyet gösteren, en gizli, en bilinmeyen istihbarat örgütüdür. Mossad, bazı kuruluşlara göre Amerikan CIA'inden sonra Batı dünyasının en büyük ikinci casusluk ajansıdır. Sembolik olarak on iki casus olayıyla kurulan Mossad resmi olarak 18 Eylül 1947'de kuruldu. Merkezi Tel-Aviv'de olan Mossad tarafından doğrulanmasa da, Victor Ostrovsky'e göre, Mossad'ın sleeper yani uyuyan (görevde olmayan, beklemede olan) personeller dahil 30.000'e yakın istihbarat personeli vardır. Yıllık bütçesinin yaklaşık 10 milyar şekel olduğu tahmin casusluk ajansıdır.

MOSSAD'IN GÖREVLERİ NELERDİR?

Temelinde İsrail'in diplomatik kuruluşlarından ayrı olarak istihbarat toplama, gizli operasyonlar ve terörle mücadeleden sorumludur. Mossad hiçbir yasa amacıyla, rolüyle, göreviyle, yetkisi ve bütçesiyle tanımlanamaz ve İsrail Devleti'nin anayasal kanunlardan tamamen muaf olduğu için bir derin devlet olarak görülür.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mossad'ın ana görevleri arasında dış istihbarat toplama, karşı istihbarat faaliyetleri, terörle mücadele ve dış ülkelerdeki özel operasyonlar yer almaktadır. Aynı zamanda, İsrail devletinin ulusal güvenliği için tehdit oluşturabilecek unsurların takibi ve bu tehditlere karşı önlem alma da Mossad'ın sorumlulukları arasındadır.

 

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