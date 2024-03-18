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Dünya 'Gazze kasabı' Netanyahu'dan ABD'ye bir rest daha
Dünya

'Gazze kasabı' Netanyahu'dan ABD'ye bir rest daha

Yeniakit Publisher
2024-03-18 19:18:00 -
'Gazze kasabı' Netanyahu'dan ABD'ye bir rest daha

Terörist İsrail'in eli kanlı sözde Başbakanı Binyamin Netnayahu, Gazze saldırıları hakkında ABD yönetiminin eleştirilerinin kasıtlı olarak yanlış olduğunu söyledi.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nin (AIPAC) bazı üyelerinden oluşan heyeti Batı Kudüs'te kabul etti.

Netanyahu, "ABD'deki 'bazı aşırı uç gruplarla birlikte (olan) aykırı bir başbakanınız var ve bu da (Gazze'deki saldırılara ilişkin) politikayı yönlendiriyor' yönündeki tanımlamalar yanlış. Kasıtlı olarak yanlış olduğunu söyleyebilirim. Yanlış olduğunu biliyorlar." ifadesini kullandı.

Bu konudaki görüşünü ABD Başkanı ve konuştuğu diğer kişilere de söylediğini ifade eden Netanyahu, "İç siyasetin buna müdahale ettiğini söyleyip duruyorlar." iddiasında bulundu.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, 14 Mart Perşembe günü Senato'da yaptığı konuşmada, Netanyahu'nun 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiğini vurgulayarak, seçim yapılması çağrısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden da MSNBC kanalına verdiği röportajda İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatmasının kendisi için bir "kırmızı çizgi" olduğunu ancak İsrail'i de terk etmeyeceğini söylemişti.
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Biden, Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" kaydetmişti.

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