Gazze kasabı Netanyahu Refah'ta 'soykırım'a hazırlanıyor! Dünyadan peş peşe tepkiler: Ciddi yansımaları olur

ABD'nin desteğini alan katil İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne ölü ölüm yağdırıyor. Kadın çocuk ayırt etmeden binlerce masum sivili katlederek "soykırım" suçu işleyen İsrail, bölgeye giden yardımları keserek aynı zamanda insanlık suçu işliyor.

Hamas ve İsrail arasındaki yeni ateşkes anlaşmasının gündemde olduğu şu günlerde İsrail'in Refah kentine yeni bir saldırı hazırlığında olduğu bildirildi. Bölgeye havadan saldırılarının sürdüren İsrail'in, Refah'a kara harekatı planı yaptığı ifade edildi.

"TAKAS ANLAŞMASININ SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEKTEN KAÇMAYA ÇALIŞIYOR"

Hamas'a yakınlığıyla bilinen El-Aksa televizyonuna konuşan ve adı açıklanmayan Hamas yetkilisi, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun, Refah'ta soykırım ve yeni bir insani felaket gerçekleştirerek takas anlaşmasının sorumluluklarını yerine getirmekten kaçmaya çalıştığını ifade etti.

"BAŞARAMAYACAK"

İsrail ordusunun Refah kentine yönelik herhangi bir saldırısının, esir görüşmelerini dinamitleyeceği anlamına geldiğini söyleyen yetkili, "Netanyahu ve Nazi ordusu dört aydan fazla bir sürede başaramadığı şeyi, savaş ne kadar sürerse sürsün başaramayacak." dedi.

DÜNYADAN PEŞ PEŞE SERT TEPKİLER

İsrail'in Refah kentine yönelik kara harekatı planına dünyadan peşe peşe tepkiler geldi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"KALICI BİR ATEŞKES OLMALIDIR"

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, olası saldırı konusunda derin endişe duyduğunu ifade ederek, "Gazze nüfusunun yarısından fazlasının sığındığı Refah'a yönelik bir askeri saldırı ihtimalinden derin endişe duyuyoruz. Öncelik, yardımların ulaştırılması ve rehinelerin kurtarılması için çatışmalara derhal ara verilmesi ve ardından sürdürülebilir, kalıcı bir ateşkese doğru ilerleme kaydedilmesi olmalıdır" dedi.

"CİDDİ SONUÇLARI OLUR"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, yayımladığı 'uyarı' mesajında söz konusu saldırının ciddi yansımaları olacağını belirtti. Açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı, İsrail'in acımasız saldırıları nedeniyle kaçmak zorunda kalan yüz binlerce sivilin son sığınağı olan Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine yönelik saldırı ve hedef almanın çok ciddi sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunmaktadır. Krallık, bu insanların zorla sınır dışı edilmesini kategorik olarak reddettiğini ve şiddetle kınadığını teyit etmekte ve derhal ateşkes sağlanması talebini yinelemektedir" denildi.

ABD'DEN İSRAİL'E UYARI: FELAKETE YOL AÇACAK

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'nin güneyinde sivillerin sığındığı Refah kentine saldırmasının "tarif edilemez bir insani felakete yol açacağı" uyarısında bulundu.

KUVEYT VE KATAR, ULUSLARARASI TOPLUMU HAREKETE GEÇMEYE ÇAPIRDI

Kuveyt ve Katar ise, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik olası kara saldırısına karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.