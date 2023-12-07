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Dünya Gazze kasabı Netanyahu o ülkeyi de tehdit etti!
Dünya

Gazze kasabı Netanyahu o ülkeyi de tehdit etti!

Yeniakit Publisher
2023-12-07 19:55:00 - 2023-12-07 20:15:26
Gazze kasabı Netanyahu o ülkeyi de tehdit etti!

Filistin'i kan gölüne çeviren Gazze kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'ı tehdit etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ile İsrail’in kuzeyindeki askerleri ziyaret etti.

ABD'nin desteğiyle Gazze'de sivillerin üzerine bomba yağdıran Netanyahu ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Lübnan’ı tehdit etti. Netanyahu, “Eğer Hizbullah topyekun bir savaş başlatmaya karar verirse o zaman kendi elleriyle Beyrut'u ve buradan çok uzak olmayan Güney Lübnan'ı Gazze'ye ve Han Yunus'a çevirecek" dedi.

Lübnan'dan tanksavar fırlatılmıştı

Netanyahu söz konusu açıklamayı Lübnan’dan ateşlenen bir tanksavar füzesi nedeniyle İsrail’in Lübnan sınırındaki Mattat'ta bir İsrailli sivilin hayatını kaybetmesi sonrası yaptı.

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