  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya’dan resmen duyurdular: Ulusal denizaltılara hipersonik yeni füze sistem entegrasyonu! Hep yazılıyordu

Video rezalet, paylaştığı not daha da rezalet! Bu da laikçi seküler mahallenin şımarık kızı

NATO'nun tatbikat öncesi belli ki planı değişti! Elizabeth uçak gemisi ile ilgili kötü haber

Ne diyeceği merak ediliyordu! Mehmet Şimşek’ten merkez bankası açıklaması

Modern ve teknolojik eser! İşte Gaziantep’in yeni sağlık üssü

Meteoroloji uyardı, peş peşe açıklama geldi: hava nasıl olacak? Kar uyarısı: Bu gece, yarın dikkat!

Bahçeli'den önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan ilk açıklama

Kötü komşu insanı ev sahibi yaparmış! Yaptırımla boğuşan Rusya yaptı yapacağını

Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce tüm Türkiye'ye duyurdu! "İlk konutları teslim ediyoruz"
Gündem Gazze kasabı Netanyahu dünyaya ilan etti! 'O bölgeye saldırı başlatacağız'
Gündem

Gazze kasabı Netanyahu dünyaya ilan etti! 'O bölgeye saldırı başlatacağız'

Yeniakit Publisher
2024-02-04 19:40:00 - 2024-02-04 19:52:29
Gazze kasabı Netanyahu dünyaya ilan etti! 'O bölgeye saldırı başlatacağız'

Gazze kasabı Netanyahu, Mısır sınırında yer alan yaklaşık 1.5 milyon kişinin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini verdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Gazze'deki saldırılara ilişkin Netanyahu'nun kabine toplantısında yaptığı açıklamalarını yayınladı.

Açıklamada, Biden yönetiminin İsrail'e "silah, uluslararası kurumlar ve bölgeye güç gönderilmesi gibi konulardaki desteğini takdir ettiğini" belirten Netanyahu, aralarında "anlaşmazlık olduğu ancak bunun üstesinden gelmeyi başardıklarını" kaydetti.

Netanyahu, ABD ve uluslararası toplumla ilişkilerde herhangi bir desteğe ihtiyacı olmadığını vurgulayarak, "Hamas'ı ortadan kaldırmanın" da esas amaçları olduğunu aktardı.

"Şu ana kadar Hamas'ın 24 taburundan 17'sini imha ettiklerini" iddia eden Netanyahu, "Geri kalan taburların çoğu (Gazze'nin) güney şeridi ve Refah'ta, onlarla ilgileneceğiz." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzey ve orta kesimlerinde "agresif baskınlar" yaptığını ve bölgenin "askerden arındırılması gerektiğini" de savundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Esir takası anlaşması

Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına dair çalışmalarının devam ettiğini belirten Netanyahu, "Güvenlik kabinesinde de vurguladığım gibi, (Hamas ile esir takasına ilişkin) her anlaşmayı hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) da hedef alarak, kurumun yerine başka yapıların getirilmesi sürecini başlatmanın zamanı geldiğini öne sürdü.

"Yeni birr soykırım döngüsü"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, Han Yunus'taki saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.

Filistin yönetimi de, İsrail'in saldırılarının, Refah kentine taşınmasının, "yeni bir soykırım döngüsü" anlamına geleceğini ve bunun 1,5 milyon Filistinliyi tehdit ettiğini belirtmişti.

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail takımı bunu hiç beklemiyordu! Şaşkınlıktan maçı da kaybettiler
İsrail takımı bunu hiç beklemiyordu! Şaşkınlıktan maçı da kaybettiler

Gündem

İsrail takımı bunu hiç beklemiyordu! Şaşkınlıktan maçı da kaybettiler

İsrail'e şok! Kassam Tugayları dünyaya duyurdu
İsrail'e şok! Kassam Tugayları dünyaya duyurdu

Gündem

İsrail'e şok! Kassam Tugayları dünyaya duyurdu

İsrail dünyaya ilan etti! 'Ateşkes sağlansa bile devam edeceğiz'
İsrail dünyaya ilan etti! 'Ateşkes sağlansa bile devam edeceğiz'

Gündem

İsrail dünyaya ilan etti! 'Ateşkes sağlansa bile devam edeceğiz'

Hizbullah'tan İsrail’in Lübnan sınırındaki mevzilerine ağır saldırı
Hizbullah'tan İsrail’in Lübnan sınırındaki mevzilerine ağır saldırı

Dünya

Hizbullah'tan İsrail’in Lübnan sınırındaki mevzilerine ağır saldırı

ABD dergisi: Türkiye'nin ordusu ve İsrail ordusunu karşılaştırdı!
ABD dergisi: Türkiye'nin ordusu ve İsrail ordusunu karşılaştırdı!

Gündem

ABD dergisi: Türkiye'nin ordusu ve İsrail ordusunu karşılaştırdı!

{relation id:1826724 slug:'israil-takimi-bunu-hic-beklemiyordu-saskinliktan-maci-da-kaybettiler'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23