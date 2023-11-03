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Dünya Gazze kanalizasyon suları altında kalabilir!
Dünya

Gazze kanalizasyon suları altında kalabilir!

Yeniakit Publisher
2023-11-03 15:55:00 -
Gazze kanalizasyon suları altında kalabilir!

Gazze Belediyesi, siyonist rejim ordusunun ana kanalizasyon hatlarını hedef almasından ötürü kentin büyük bölümünün atık suların altında kalabileceği uyarısında bulundu.

Gazze Belediyesi, siyonist rejim ordusunun ana kanalizasyon hatlarını hedef almasından ötürü kentin büyük bölümünün atık suların altında kalabileceği uyarısında bulundu.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimindeki Gazze Belediyesi, siyonist rejim ordusunun ana kanalizasyon hatlarını hedef almasından ötürü kentin büyük bölümünün atık suların altında kalabileceği uyarısında bulundu.

Gazze Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, siyonist rejim savaş uçaklarının, Zeytun Mahallesi ve En-Nefak bölgesinde kent sakinlerinin yarısına hizmet veren ana kanalizasyon hatlarını hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, siyonist bombardımanları nedeniyle kentin büyük bir kesiminin kanalizasyon suları altında kalmasına karşı uyarıda bulunuldu.

Bu durumun bölgede büyük sorunlara yol açacağı, çevre felaketine neden olacağı kaydedilen açıklamada, uluslararası kurumlara acilen harekete geçme çağrısı yapıldı.
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