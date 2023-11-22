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Dünya Gazze kan ağlarken Suudi Arabistan'da yeniden festival!
Dünya

Gazze kan ağlarken Suudi Arabistan'da yeniden festival!

Yeniakit Publisher
2023-11-22 22:56:00 - 2023-11-22 23:53:49

7 Ekim'den bu yana adeta soykırımın uygulandığı Gazzeliler için Müslümanlar kan ağlarken, Suudi Arabistan yine tepki çeken bir duyuruyla gündeme geldi.

Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi bombardımana tutarak çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 15 bine yakın sivili şehit etti.

Suudi Arabistan, Müslümanlar Gazze için kan ağlarken "Riyad Eğlence Sezonu" kapsamında düzenlediği festivalle gündeme gelmişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman yine tepki çeken bir etkinliğin duyurusunu yaptı.

Suudlar tarafından yayınlanan jenerikte bu sefer de "Köpek Festivali" düzenleneceği açıklandı.

Etkinliğin 30 Kasım'da başlayıp 1 Aralık'ta sona ereceği belirtildi.
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